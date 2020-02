Ragadi alle dita | scopri i rimedi naturali più efficaci

Le ragadi alle dita sono un fastidio che interessa diverse persone, spesso sono causate dal freddo o dall’eccessiva umidità scopriamo come rimediare.

L’ applicazione andrebbe fatta più volte al giorno , in modo da proteggere le mani da agenti esterni. Le mani, come il resto del corpo vanno idratate, spesso durante la giornata, a prescindere se si è soggetti a ragadi, perchè risulteranno più morbide e senza imperfezioni.

La formazione delle ragadi si può prevenire, è opportuno non eccedere nella detersione delle mani e preferire detergenti delicati e poco aggressivi. Ecco alcuni rimedi per ovviare a questo fastidio.

4- Gel di aloe vera

Un’alternativa alla crema idratante con ingredienti naturali è il gel di aloe vera, che potrete applicare facendo un massaggio delicato almeno tre volte al giorno, però prima detergete le mani con prodotti poco aggressivi.

5- Cera d’api

La crema alla cera d’api è un prodotto naturale, che può essere utilizzato proprio in presenza di ragadi, grazie alle sue proprietà idratanti e cicatrizzanti. Applicatelo in corrispondenza delle ferite, è necessario far agire per qualche istante, fino a quando non si assorbirà. Sicuramente i tessuti delle dita si ricostruiranno in poco tempo.

6-Timo e amido di riso

Un ottimo rimedio naturale, la combinazione di timo e amido di riso, preparate un contenitore e mescolate l’olio essenziale al timo insieme all’amido di riso, si deve formare un unguento denso ed omogeneo.

Poi applicate il composto sopra le ragadi due volte al giorno, noterete subito la pelle più elastica e idratata.

7- Olio di mandorle dolci

E’ un olio che idrata e dona elasticità alla pelle rovinata dalle ragadi, un vero alleato per le vostre mani.