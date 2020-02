Scopri le previsioni meteo di domani, un prospetto che ti svela temperature, perturbazioni ed eventuali precipitazioni per ogni zona della Penisola.

Che tempo farà domani? Scoprilo con il dovuto anticipo grazie alle previsioni meteo per la giornata di domenica 16 febbraio, un dettagliato prospetto per scoprire se questo weekend si concluderà o meno sotto il sole battente così come era iniziato.

Incrociamo le dita allora e continuiamo a leggere

Previsioni meteo domani, sabato 15 febbraio

“Stabile e soleggiato” sembrano essere le parole d’ordine delle previsioni meteo per la giornata di domani, una domenica all’insegna del bel tempo che corona un weekend tutto da godere.

Già le previsioni meteo di oggi ci avevano infatti presentato un sabato all’insegna del bel tempo e il trend positivo sembra oggi concludere questo fine settimana con ancora un bagno di sole.

Qualche nuvola potrebbe oscurare il cielo ma solo brevemente. Per capire meglio dove e come leggiamo insieme le previsioni del tempo per la giornata di domani, un prospetto super dettagliato e tutto da scoprire.

Nord

Prevale il sole sulle regioni del settentrione italiano con un meteo stabile e soleggiato salvo nebbie al mattino sulla Val Padana e addensamenti in arrivo sulla Liguria. Qualche volta si aggiungeranno anche deboli piogge serali ma le temperature appariranno stazionarie, con massime comprese tra i 12 e i 14 gradi.

Centro

Anche il centro della Penisola appare all’insegna del meteo stabile e soleggiato, fatta eccezione per qualche annuvolamento sull’alta Toscana, crescente lungo la giornata ma senza sfociare poi in fenomeni di rilievo. Le temperature appaiono stazionarie, con massime che ondeggeranno tra i 13 e i 18 gradi.

Sud

Infine anche sulle regioni del meridione italiano il tempo appare per lo più stabile e soleggiato incluso però qualche sporadico addensamento in particolare su Puglia e Sicilia sud orientale. Le temperature si riveleranno anche qui senza variazioni, con massime che si stabilizzeranno tra i 13 e i 17 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com