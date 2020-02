Scopri gli straordinari benefici di olio d’oliva e succo di limone.

Si sente spesso parlare dei benefici del succo di limone o dell’olio d’oliva. Basti pensare che quest’ultimo di recente è stato addirittura etichettato come un farmaco per via dei tanti benefici che dona all’organismi. Ciò che in molti ancora ignorano, però, è che l’unione di questi due straordinari alimenti può portare dei benefici davvero inaspettati per l’organismo. Scopriamoli insieme.

Gli straordinari benefici di olio d’oliva e succo di limone

Effetto detox. Assumere insieme succo di limone olio extra vergine d’oliva porta a disintossicare l’organismo, dando forza al fegato e aiutandolo a disintossicarsi da pasti pesanti

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Regolazione del colesterolo. Le potenzialità brucia grassi del limone e i grassi buoni dell’ilio aiutano il colesterolo cattivo a diminuire mentre quello buono tende a salire

Riduzione della stitichezza. Grazie all’effetto purificante del limone e a quello emoliente dell’olio anche la stitichezza tende a diminuire

Effetto antiossidante. Olio e limone insieme apportano un insieme di antiossidanti in grado di prevenire e rallentare l’invecchiamento precoce

Regolazione della pressione. Il mix di antiossidanti e di minerali aiutano a regolare la pressione sanguigna

Dimagrimento. Aiutando il fegato a lavorare meglio, e portando ad una migliore digestione, olio e limone contribuiscono indirettamente al dimagrimento, portando a metabolizzare più velocemente i grassi

Ora che abbiamo visto quali sono gli straordinari benefici dell’elisir a base di olio e succo di limone, cerchiamo di capire come prepararlo ed assumerlo.

Per far si che questo elisir funzioni senza danni collaterali come l’aumento di peso dovuto alle calorie presenti nell’olio è necessario assumerli nel modo corretto.

Per farlo basta unire mezzo cucchiaio di olio d’oliva e il succo di mezzo di limone, preferibilmente biologici, mescolarli insieme e assumerli subito dopo, preferibilmente a digiuno e per almeno tre volte a settimana. In questo modo i benefici arriveranno rapidamente.

Ovviamente si tratta di un rimedio da inserire all’interno di uno stile di vita sano basato su un’alimentazione bilanciata e comprensiva della giusta attività fisica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Acqua, curcuma e caffè: i tre alimenti salva linea

Prima di iniziare ad assumere olio extra vergine d’oliva e succo di limone ogni mattina è meglio chiedere sempre il parere del proprio medico curante, specie se si è in presenza di determinate patologie.