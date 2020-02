Live Non è la d’Urso | Barbara ha annunciato che nella prossima puntata Nina Moric si sottoporrà alla macchina della verità in diretta su canale 5, lei ha smentito su Instagram

Barbara d’Urso, prima di chiudere il suo ultimo appuntamento settimanale con Pomeriggio 5, aveva rivelato ai suoi telespettatori che nella prossima puntata di Live Non è la d’Urso sarebbe ritornata la bella modella croata Nina Moric per sottoporsi alla macchina della verità.

Anche il promo della trasmissione ha confermato quanto rivelato dalla bella conduttrice partenopea, aggiungendo anche che il tutto avverrà in diretta televisiva. Nina Moric ha smentito Barbara d’Urso, affermando che lei non prenderà parte al suo programma domenica sera.

Nina Moric non ritorna a Live Non è la d’Urso: “Non ci andrò”

Nina Moric, che negli scorsi giorni è stata difesa da su figlio Carlos da Luigi Favoloso, ha scritto sul suo profilo Instagram che lei non sarà uno degli ospiti di punta di Live Non è la d’Urso, supponendo che la produzione del programma manderà in onda dei servizi realizzati poco dopo la sua ultima apparizione in tv.

Ecco cosa ha scritto Nina in merito alla sua presunta ospitata da Barbara d’Urso.

“Ci tenevo ad informarvi che non andrò assolutamente in tv dalla Signora d’Urso. Hanno semplicemente utilizzato del materiale realizzato il giorno dopo la scorsa puntata, quindi presumo andrà in onda quello. Un abbraccio”

Nina Moric non si sottoporrà alla macchina della verità a Live Non è la d’Urso, questo è quello che afferma lei nonostante il promo della trasmissione l’annunci come uno degli ospiti di punta e che sarà in studio rigorosamente in diretta.

Le cose per Nina non sembrano mettersi nel migliore dei modi, visto che qualche giorno fa Deianira Marzano ha pubblicato ha clamorosa smentita su quanto affermato dalla modella domenica scorsa.

Barbara d’Urso, almeno per il momento, non ha ancora commentato la vicenda.

Nina Moric, già qualche tempo fa, aveva comunicato la sua volontà di non apparire più in tv ma di parlare di Luigi Favoloso soltanto nelle sedi appropriate.