GF Vip: Patrick Pugliese contro Pago e Serena Enardu

Patrick Pugliese, dopo la scorsa puntata del GF Vip, con alcuni concorrenti della casa si è lasciato andare ad esternazioni pesanti nei confronti di Pago e Serena Enardu

Patrick Pugliese, dopo la puntata del GF Vip andata in onda ieri, si è sfogato con Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, circa gli ultimi sviluppi della storia tra Pago e Serena Enardu. Nello specifico, Patrick con gli altri concorrenti si è lamentato del fatto che ultimamente il programma sembra girare intorno alla storia di Serena e Pago. Una storia, a detta del concorrente, parecchio controversa, in cui le dinamiche risultano essere poco chiare. Riferendosi anche a Paolo e Clizia, Patrick sottolinea proprio la differenza tra la storia appena nata tra questi ultimi, che appare intrisa di positività e di valori, e quella invece degli ex protagonisti di Temptation Island Vip, che invece appare segnata da elementi negativi, come la possibile presenza di tradimenti, litigi accessi ecc.

Se di sicuro il successo del GF Vip, poggia proprio sull’evoluzione di dinamiche intriganti, capaci calamitare l’interesse dei telespettatori, a Patrick Pugliese, il modo in cui Pago e Serena hanno deciso di affrontare la loro storia in tv, sembra non andare particolarmente a genio.

GF Vip: Patrick Pugliese: “Voglio che Pago vada in nomination contro Serena”

Patrick Pugliese, nel corso di un suo sfogo notturno al GF Vip con Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, si è espresso in maniera molto diretta nei confronti di Pago e Serena Enardu. In particolare a Patrick sembra non andare giù l’atteggiamento di Pago, che nei confronti di Serena, a suo avviso si è comportato, già dallo scorso Luglio, dopo Temptation Island, da vigliacco e in maniera sottomessa, evitando di agire di pugno. Il concorrente, tra l’altro ha anche ammesso di voler vedere in nomination i due fidanzati, in modo da sottrargli il monopolio dell’intera trasmissione.

Patrick Pugliese, che con i suoi compagni d’avventura si è lasciato andare come un fiume in piena, ha anche avanzato ipotesi di strategie, per sfruttare la popolarità che nel GF Vip, Pago e Serena hanno. Nello specifico, Patrick ha sostenuto di volersi avvicinare ai due per assorbire la loro popolarità nella casa più spiata d’Italia.

Come la prenderanno gli autori? E soprattutto, quest’acredine nei confronti di Pago e Serena potrebbe essere motivato? I due hanno una strategia?

Gina D’Antonio