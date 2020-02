Rendere la propria vita più bella è un dovere verso noi stessi. Scopri ciò che devi fare da subito in base al tuo segno zodiacale.

Quando si parla di vita e di felicità, ognuno di noi ha la chiara idea di quali siano gli aspetti che non vanno proprio bene. Eppure, allo stesso tempo, si fa spesso fatica a cogliere la possibile soluzione e si preferisce pensare di non poter fare nulla in proposito. La verità è che a meno di non trovarsi in situazioni limite, c’è sempre qualcosa che si può fare per rendere la propria vita più serena. E, anche se spesso si tratta di passi difficili da compiere, la verità è che ne vale sempre la pena.

Visto che spesso le cose non vanno bene per atteggiamenti sbagliati che possono dipendere, almeno in parte, dall’influenza che le stelle hanno su di noi, oggi dopo aver visto quanto e come amano i segni dello zodiaco e cosa spinge i segni zodiacali a chiudere la porta in faccia agli altri, scopriremo cosa andrebbe fatto nell’immediato per vivere una vita più serena e felice. Trattandosi di un argomento legato al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il proprio ascendente in modo da avere un’idea più chiara sulle strategie da mettere in atto per abbracciare la felicità.

Ecco cosa dovresti fare subito per migliorare la tua vita

Ariete – Diventare più gentile e comunicativa

Diciamocelo, spesso la tua infelicità è dovuta ai rapporti interpersonali di pessima qualità che hai con le persone che ti circondano. Il problema, però, raramente riguarda gli altri perché a creare dissidi sei quasi sempre tu. Il tuo essere irascibile e spesso poco gentile nei confronti di chi ti vuole bene, crea infatti una certa distanza tra te e gli altri. E visto che la situazione di fa stare piuttosto male, forse dovresti iniziare a cambiare qualcosa in modo da modificare il modo in cui gli altri ti vedono e, di conseguenza, ti trattano. Prova quindi a comunicare di più. Sii più gentile e sorridente e apriti agli altri con sincerità. Le cose cambieranno in modo incredibile.

Toro – Mettere da parte la mania del controllo

Se c’è una cosa che ti caratterizza profondamente e che fai davvero fatica a gestire è il tuo bisogno di controllare costantemente le cose. Si tratta di un modo di fare che hai da sempre e che metti in atto soprattutto con gli altri, sperando (e talvolta pretendendo) che le cose vadano sempre come vuoi tu. Il fatto, però, è che relazionarsi con gli altri presuppone proprio la mancanza di controllo e sarà solo accettandolo che potrai finalmente vivere la vita con più serenità. Inoltre, smettendo di osservare tutto ciò che fa chi ti sta intorno, anche i rapporti con gli altri miglioreranno. Scoprirai che così facendo, tolte le ansie dei primi tempi, avrai un effetto sorpreso che, tutto sommato, non è affatto spiacevole e al quale è più facile abituarsi di quanto non si pensi.

Gemelli – Metterti meno paletti davanti

Per natura sei una persona libera e poliedrica. Una di quelle che fanno fatica a rientrare in uno schema precostituito e tutto perché il bello di te sta proprio nella spontaneità che ti caratterizza da sempre e che fa parte di te. Ciò nonostante, ti ostini a cercare di crearti dei percorsi precostituiti dai quali continui a fuggire. Una situazione che ti genera parecchio stress e che ti fa vivere ogni cambiamento come un fallimento. La verità è che dovresti semplicemente smetterla con paletti, regole e limiti perché la tua vera natura si sprigiona quando ti senti libera di esprimerti come vuoi. Solo allora esce fuori il meglio di te e con esso anche le opportunità che puoi finalmente vedere e cogliere in modo da sfruttarle al massimo. Per certi versi si tratta di una scelta di vita ma che una volta fatta di porterà solo giovamento.

Potrebbe interessarti anche -> Astrologia: La prova di coraggio che dovresti affrontare

Cancro – Lavorare su te stessa

Se c’è una cosa che tende a rovinarti la vita, questa è l’insicurezza di fondo che vivi in vari aspetti della tua vita ma che si esprime al suo meglio nei rapporti interpersonali. Purtroppo, si tratta di un problema che fai fatica a gestire, soprattutto perché quando ci provi lo fai solo agendo sugli altri. La verità è che dovresti lavorare di più su te stessa, sulle tue potenzialità e su ciò che desideri davvero. Perché solo conoscendoti meglio puoi offrire al mondo una versione migliore di te e vivere le cose con una partecipazione diversa. Un percorso che richiedere sicuramente tempo ma che vale la pena di mettere in pratica perché una volta raggiunta la meta scoprirai una nuova te, più sicura e meno dipendente dagli altri.

Leone – Aprirti di più

È vero, in certi ambienti mostrarsi forte e risoluta è l’atteggiamento vincente. E per te che ami essere sempre la numero 1, vincere è estremamente importante. Ciò nonostante hai anche bisogno di amore e per non correre il rischio di perderlo dovresti imparare ad aprirti di più. Va bene cercare di mantenere le distanze sul lavoro ma con gli amici o i potenziali tali dovresti tornare ad essere un po’ più te stessa. Solo così potrai affrontare la vita con più serenità, prendendo quello che arriva senza problemi e sentendoti fiera di ciò che sei e di dove stai andando. E se questo significa apparire o sentirti un po’ più vulnerabile, poco importa. L’amore che riceverai in cambio farà la differenza al punto da non fartici più pensare.

Vergine – Mettere da parte la critica

Quando si parla di critiche sei senza alcun dubbio la numero uno. Ti basta uno sguardo per cogliere difetti e criticità di chi ti circonda. Il problema è che tendi anche ad esprimerli ai diretti interessati e questo non giova al rapporto con gli altri. Allo stesso modo non vanno bene tutte le critiche che muovi a te stessa, alla tua vita e ai tuoi stessi pensieri. Vivendo in questo modo non fai altro che inasprirti e sentirti chiusa in un vortice di negatività. Per una volta, prova a mettere da parte il tuo spirito critico, evita di cercare sempre il peggio nelle cose e impara a vivere con più leggerezza. La sensazione che ne trarrai è impagabile e ben presto scoprirai che anche i rapporti con gli altri miglioreranno rendendo la tua vita sicuramente più piacevole.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Se vuoi scoprire cosa dovrebbero fare gli altri segni zodiacali per migliorare la loro vita clicca su successivo.