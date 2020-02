Andrea Montovoli è rimasto deluso dagli autori del Grande Fratello Vip per non aver ricevuto nessuna sorpresa nella giornata di San Valentino

La diretta di ieri con il Grande Fratello Vip è stata una puntata interamente dedicata all’amore.

Quasi tutti i concorrenti di Alfonso Signorini, infatti, hanno ricevuto una sorpresa dalla loro dolce metà. Tutti tranne Andrea Montovoli.

Andrea, infatti, è stato l’unico concorrente dall’inizio di questa quarta edizione del reality show di canale 5 che non ha mai ricevuto una sorpresa. Il bell’attore ci è rimasto piuttosto male, manifestando ai suoi compagni di viaggio tutto il suo disappunto.

“Ma che giornata di merd*!” ha esordito Andrea Montovoli furioso al Grande Fratello Vip. “Ho trascorso il peggior San Valentino di sempre, manco uno straccio di sorpresa ho ricevuto!” ha proseguito il concorrente. “Avevo scritto una lettera d’amore bellissima alla mia fidanzata, manco una risposta mi hanno fatto avere!”

Andrea meritava di ricevere una sorpresa come tutti gli altri concorrenti?

Grande Fratello Vip | Andrea Montovoli abbandona? “Se mi girano, me ne vado!”

Andrea Montovoli, come anticipato, non ha reagito bene di fronte alla mancata sorpresa di San Valentino. Tant’è che minaccia di abbandonare il programma.

“Non hanno capito qua, che se mi girano le pall* io me ne vado quando voglio!” ha sbottato l’attore, che già qualche settimana fa aveva rivelato di voler abbandonare la casa più spiata d’Italia. I suoi compagni di viaggio hanno provato a farlo calmare, convincendolo che probabilmente una sorpresa potrebbe arrivare durante le prossime puntate del GF Vip, ma ovviamente non potrà mai saperlo se abbandona la casa prima del previsto. Visto che Andrea è risultato essere uno dei concorrenti più amati del pubblico del piccolo schermo.

Le novità, almeno non per Andrea Montovoli al GF Vip, non sono finite qua. Per quale motivo? Poco prima della fine della puntata andata in onda ieri sera, Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso di nuovi concorrenti al GF Vip.

Che tra questi ci sia, un po’ come è successo con Pago, anche la compagna di Montovoli e per questo non ha ricevuto una sua sorpresa? Staremo a vedere.

Andrea Montovoli è deluso dal Grande Fratello Vip ed è ancora nell’attesa di ricevere la sua sorpresa amorosa.