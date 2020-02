Torta Sacher vegan | La ricetta senza uova, latte e burro

Torta Sacher vegan | La ricetta pronta in 20 minuti senza uova, latte e burro: la torta che ama il mondo e coccola la tua golosità

La torta Sacher, dolce delizioso di origine viennese, emblema della torta al cioccolato pura, semplice e strepitosamente buona, non tutti sono in grado di realizzarla come si deve. Ogni bar, ogni pasticceria ha la propria ricetta e le proprie varianti. E’ davvero difficile trovare una Sacher originale. Chi la fa troppo secca, chi troppo umida, chi troppo dolce, chi troppo carica. Oggi proponiamo la variante vegana della Sacher, una ricetta che non prevede l’uso delle uova, del latte e del burro. Scopriamo tutto l’occorrente per realizzare una meravigliosa Torta Sacher vegan

Torta Sacher vegan | Senza latte, burro e uova

Questa variante vegana della classica torta Sacher è pensata non solo per chi ha scelto questo regime alimentare ma anche per tutti coloro che sono intolleranti al lattosio, allergici alle proteine del latte o anche per coloro che vogliono saggiare una variante diversa della classica Sacher, molto più leggera ma con lo stesso identico sapore. La torta Sacher vegana è la rivisitazione in chiave cruelty-free di un grande classico della pasticceria di Vienna: si tratta di una torta al cioccolato a due strati, farcita da confettura all’albicocca e rivestita da una ganache al cioccolato. Un dolce assolutamente imperdibile, soprattutto per gli amanti del cioccolato. Ecco gli ingredienti che vi occorreranno

Ingredienti

100 g di olio di semi

1 tazza colma di zucchero di canna

450 g di farina 00

Mezza tazza di cacao amaro

Mezza bustina di lievito per dolci

Una bustina di vanillina

2 cucchiaini di cannella in polvere

2 tazze di latte vegano (oppure semplice acqua)

1 barattolo di marmellata di albicocche bio

230 g di cioccolato fondente

Procedimento | Come fare la Torta Sacher Vegan

In una ciotola versa la farina, il cacao, il lievito, la vanillina e la cannella, tutto setacciato.

Versa l’olio e a filo anche il latte (di riso, di soia o anche semplicemente dell’acqua tiepida). Nel frattempo mescola energicamente con una frusta.

Accendi il forno a 180°C.

Versa l’impasto ormai liscio ed omogeneo dentro una teglia imburrata e infarinata (o rivestita di carta forno).

Cuoci in forno caldo a 180°C per circa 30 minuti. A termine della cottura, infilza la torta con uno stuzzicadenti o la punta di un coltello, se sarà asciutto, potrai serenamente sfornare la torta e lasciarla intiepidire.

Togli la torta dalla teglia (e l’eventuale carta forno), tagliala a metà (in modo orizzontale per la larghezza) e farcisci con un velo di confettura di albicocca bio.

Ricostruisci la torta poggiando l’altra metà sulla farcia e spalma la marmellata anche esternamente.

Sciogli a bagnomaria (o in microonde) il cioccolato facendo attenzione a non farlo bruciare. (serviranno pochissimi minuti affinché il cioccolato diventi fuso)

Ricopri la torta aiutandoti con una spatola (per un risultato più pulito, poggia la torta senza vassoio su una griglia rialzata e fai colare la cioccolata in eccesso su un foglio di carta forno).

Lascia riposare la Sacher fin quando la copertura non si sarà nuovamente solidificata. Eventualmente, per ridurre i tempi, riponi in freezer per 10 minuti.

Se gradisci una glassa più morbida, aggiungi della panna veg una volta sciolto il cioccolato.

Ora la tua torta Sacher vegan è pronta per essere gustata. Puoi conservare la tua Torta in un contenitore al riparo dal sole o da fonti di calore (si indurirebbe facilmente). Puoi conservare la torta per un massimo di 3 giorni. Prova la tua Sacher a colazione con un buon bicchiere di latte vegano, il modo migliore per iniziare la giornata con quella marcia in più.