Simona Viceconte morta suicida | La tragedia si ripete in famiglia – VIDEO

Simona Viceconte è morta suicida | La tragedia si ripete in famiglia, dopo un anno dalla morte della sorella avvenuta con le stesse modalità – VIDEO

La maratoneta italiana Simona Viceconte si è tolta la vita a distanza di un anno dalla tragedia che investì la sorella, morta anch’essa suicida

Simona sembra aver ripercorso le stesse modalità della sorella Maura. Non ha infatti lasciato alcun biglietto. Il perché del suo gesto, così come quello della sorella, per il momento è avvolto nel mistero.

