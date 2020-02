Serena Enardu e Pago di nuovo sereni e uniti nella casa del Grande Fratello Vip 2020: i due si lasciano andare a promesse importanti.

Serena Enardu e Pago hanno superato la tempesta e, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, sono tornati ad essere sereni e sorridenti. Il cantante, innamoratissimo, sta facendo di tutto per rassicurare la compagna a vivere la situazione serenamente e, lontani dai compagni, si lasciano andare anche a promesse importanti.

Serena Enardu e Pago al Grande Fratello Vip 2020: “insieme possiamo fare una guerra”

Pago e Serena Enardu, dopo la pesante discussione avuta per i like che lei ha lasciato alle foto del tentatore Alessandro Graziani, hanno ritrovato la serenità. L’ex tronista di Uomini e Donne, tuttavia, alterna momenti sereni ad altri di sconforto, ma a tirarle su il morale ci pensa proprio Pacifico.

“Io ci ho creduto ad una seconda possibilità per noi, sapevo che sarebbe stato difficile, stando insieme ho capito che quello che provo non è un fuoco di paglia, io mi sono rinnamorata di te. Vediamo che succede e non ti preoccupare che lo sai quello che provo, se non esci devi lottare con me diversamente dalla settimana scorsa”, ammette Pago.



“Se dovessi uscire sarebbe difficile, mi dispiace se fuori è arrivata un’immagine di me sgradevole, ma tu cosa vuoi che succeda?”, si chiede Serena. “Voglio che rimani, se tu esci io come faccio? Insieme possiamo fare anche una guerra”, aggiunge dolcemente Pago.

“A me dispiace che pensano che sono una persona forte, non riesco ad essere come te” aggiunge ancora la Enardu che non accetta alcuni commenti poco carini dei compagni nei suoi confronti come quello di Patrick Ray Pugliese mentre Pago la rassicura esclamando “Ma non sono Superman, ho bisogno anche io dite qua”.