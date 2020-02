Produttore discografico, conduttore televisivo e radiofonico, giudice in diversi talent: è tutto questo Rudy Zerbi, uno dei più amati personaggi del mondo dello spettacolo.

Rudy Zerbi: età, famiglia di origine, padre adottivo e biologico

Rudy Zerbi nasce con il nome di Rodolfo il 3 febbraio 1969 a Lodi. La mamma di Rudy Zerbi è Luciana Ciana, rimasta incinta di suo figlio quando era ancora giovanissima. Per maggior parte della sua vita, Rudy Zerbi non ha conosciuto il nome del suo vero padre.

Appena nato Rudy non sarà riconosciuto da suo padre naturale e dopo viene adottato dal nuovo compagno della mamma, Roberto Zerbi, di cui prende il cognome. A crescerlo davvero, invece, è stato Giorgio Ciana.

All’età di trent’anni Rudy Zerbi scopre finalmente chi è il suo padre biologico, un personaggio noto del mondo dello spettacolo: stiamo parlando di Davide Mengacci.

Rudy Zerbi parlerà del suo padre naturale a Verissimo, quando racconterà la difficoltà di scoprire la verità soltanto da adulto: “Quando scopri che la tua vita è diversa da quella che pensavi è difficile rimanere impassibili. È bellissimo da una parte, dall’altra è difficilissimo. Ho scoperto la verità quando ero già papà e lui nonno”.

Per tutte le ultime notizie su Rudy Zerbi CLICCA QUI

Moglie e figli di Rudy Zerbi

Zerbi è padre di quattro figli, avuti da tre compagne differenti. Con la prima moglie Simona, ha avuto Tommaso e Luca, mentre con la seconda moglie Carlotta Miti (nipote del cantante Gianni Morandi) ha avuto il piccolo Edoardo. Oggi è insieme alla compagna Maria Soledad Temporini, dal quale nel 2015 è nato il suo quarto figlio Leo.

Durante la gravidanza che ha portato alla nascita di Leo, Rudy Zerbi e la sua compagna hanno vissuto dei momenti terribili a causa di un distacco totale di placenta che si è verificato al settimo mese. Oggi quell’episodio doloroso è, fortunatamente, soltanto un brutto ricordo, ma Rudy ha confessato di aver avuto paura di perdere la sua famiglia.

Rudy Zerbi è alto 1,76 e pesa 70 chili.

La carriera in radio e in televisione

Ancora molto giovane, Zerbi inizia a costruire la sua carriera nel mondo dello spettacolo lavorando come disc jockey nella discoteca Covo Nord Est e presso Radio Tigullio. Dopo il diploma in Liceo Linguistico si trasferisce a Milano e inizia l’attività di produttore discografico e talent scout presso la Sony Music.

Tra i grandi artisti con i quali ha collaborato nella sua carriera: Gianni Morandi, Renato Zero, Biagio Antonacci, Adriano Celentano, Mina, Ornella Vanoni, L’Aura, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Giusy Ferreri.

Nel 2012 ha condotto un programma radiofonico su radio Deejay intitolato “Rudy Sunday”.

Negli anni 2000 Rudy sceglie di dedicarsi alla televisione e inizia la sua carriera di giudice, ruolo per cui si è distinto soprattutto per essere molto critico, ironico e spesso irriverente. Zerbi è stato ed è tuttora giudice in svariati talent: Tù si que vales, Italia’s Got Talent e Pequenos Gigantes, ma anche professore nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Nel 2018 è anche conduttore del Wind Summer Festival assieme a Daniele battaglia e Ilary Blasi, attualmente impegnata al Grande Fratello Vip.

Di recente ha pubblicato il libro “Se non sbagli non sai che ti perdi. 13 consigli per chi non vuole smettere di sognare” assieme a Mara Maionchi, storica produttrice discografica e giudice televisivo di X Factor.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI