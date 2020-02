Raffaella Carrà torna in tv con Carramba che Sorpresa! – VIDEO

Raffaella Carrà ritorna sul piccolo schermo con il suo storico programma Carrabba che sorpresa!

Raffaella Carrà, dopo aver realizzato sul terzo canale pubblico a Raccontare comincia tu, sarebbe pronta a ritornare sul piccolo schermo degli italiani.

Secondo il portale Blogo, la showgirl per eccellenza avrebbe concordato con la Rai per riportare in tv Carramba che Sorpresa! lo storico programma che tanto era amato dai suoi telespettatori. Il ritorno sarebbe previsto per il prossimo autunno e si mormora che lo show colosso del piccolo schermo andrebbe a scontrarsi con C’è posta per te di Maria De Filippi. Entrambi i programmi hanno contenuti molto simili. Chi avrà la meglio?

Raffaella Carrà ritorna con Carramba che sorpresa! sorprendendo il suo fedele pubblico con questo gradito ritorno.