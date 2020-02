Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà lungo la giornata di sabato 15 febbraio, incluse temperature ed eventuali precipitazioni.

Il weekend arriva dopo una settimana all’insegna della variabilità e dunque risulta difficile prevedere se ci attenderà un fine settimana caratterizzato dal sole abbagliante o della pioggia più fastidiosa.

Tutti naturalmente speriamo nel bel tempo, per godere al meglio dei due giorni più attesi della settimana. Saremo accontentati? Non resta che consultare le previsioni del tempo di sabato 15 febbraio per scoprirlo.

Previsioni meteo domani, sabato 15 febbraio

Le previsioni meteo di domani sembrano garantirci un’Italia baciata dal sole più o meno ovunque.

Solo qualche nube o nebbia mattutina giungeranno a turbare questa immersione nel bel tempo e così il fine settimana potrà veramente partire con il piede giusto.

Volete saperne di più? Consultiamo allora insieme le previsioni meteo di questo sabato, un dettagliato prospetto che, zona per zona, ci illumina circa ciò che il cielo ha in serbo per tuti noi nelle prossime ore. Incrociamo dunque le dita e continuiamo a leggere qua sotto, dopo di che buon weekend a tutti!

Nord

Si rasserena il cielo del settentrione italiano con nuvole rade o quasi inesistenti, fatta eccezione per alcune foschie al mattino e locali banchi di nebbia, in particolare su basse pianure di Lombardia e Veneto. Le temperature si registrano in lieve calo, con massime comprese tra i 12 e i 17 gradi.

Centro

Anche per le regioni centrali il cielo appare nel complesso soleggiato seppur con qualche innocuo addensamento che, lungo le ore del mattino, si presenterà sulle regioni adriatiche. Le temperature si presentano stazionarie, con massime comprese tra i 13 e i 18 gradi.

Sud

Il meridione si presenta all’insegna del tempo stabile e per lo più soleggiato, con qualche innocuo addensamento sul basso Tirreno e sul basso Adriatico che però non preoccupa data la mancanza di allarme pioggia. Le temperature appaiono in lieve calo, con massime che ondeggeranno tra gli 11 e i 17 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com