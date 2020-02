Il figlio di Alessandro Gassmann, il nipote del grande Vittorio, Leo Gassman chi è davvero? Chi è sua madre, quanti anni ha, quanto pesa, quanto è alto? E’ fidanzato? Ecco tutto quello da sapere su di lui!

“Non so come ti chiami di cognome, ma per me sei dentro”

Così Mara Maionchi ha accolto Leo Gassmann nel suo team di X Factor. Se però per la talent scout più celebre d’Italia il cognome del cantante conta poco o niente per il resto del Paese la cosa sembra avere un certo eco.

Del resto quando il nipote di Vittorio Gassmann, nonché figlio di Alessandro, si presenta in tv la cosa non può che fare rumore, vi pare?

Il ragazzo era però senza dubbio consapevole di ciò a cui andava incontro presentandosi alle audizioni di uno dei talent più celebri del Paese e se lo ha fatto è perché sapeva di avere qualche carta da giocare.

E di carte Leo Gassmann sembra averne davvero molte: un sorriso che conquista, un cipiglio affascinante ma, soprattutto, una voce che conquista.

Che dunque il blasonato cognome possa passare in secondo piano? Scopriamolo insieme conoscendo meglio Leo Gassmann.

Leo Gassmann altezza e altro

Nome d’arte: Leo Gassman

Data di nascita: 1998

Professione: Cantante, Studente

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Roma

Altezza: 180 cm

Peso: 73 kg

Account social: Instagram Facebook

“Sono cresciuto in una famiglia di persone felici mi hanno mostrato i lati belli della vita. Quindi io mi reputo una persona molto fortunata. Ma è come se avessi un eco dentro che deve uscire per sfogarmi, per alleggerirmi. Voglio dimostrare a me stesso di potere capire la mia strada, e crearmi un qualcosa di mio”.

Così Leo Gassmann ha presentato se stesso al suo esordio a X Factor, spiegando come quell’ingombrante cognome sia in realtà sinonimo anche di grande gioia.

Figlio di Alessandro Gassmann (lui sì con due n per sottolineare le radici ebraiche della famiglia) e dell’attrice Sabrina Knaflitz, fu proprio al madre a portarlo a sostenere l’esame di ingresso al celebre Conservatorio Santa Cecilia di Roma, intuendo una passione musicale che non si sarebbe mai esaurita.

Anche con il padre il rapporto pare però esser abbastanza buono. Lo stesso Alessandro ha recentemente raccontato al Corriere della Sera:

“Non mi aveva detto niente. Si è presentato da me con la faccia di chi doveva dirmi qualcosa. Gli ho chiesto se aveva messo incinta qualcuna, se aveva menato qualcuno, se aveva una brutta malattia. A quel punto mi ha detto che aveva passato i provini dei giudici”.

Papà Alessandro ha però le idee chiare e ricorda sempre al figlio come il suo primo compito sia finire l’università.

Per la musica però questo ragazzo classe ’98 sembra avere un talento indiscutibile e il fisico mozzafiato su un’altezza di 180 cm (come da tradizione familiare) potrebbero esser l’ingrediente aggiunto per spianare la via verso il successo.

Non resta che stare a vedere.

Leo Gassmann X Factor

Mara Maionchi lo ha subito apprezzato, Asia Argento ha manifestato nei suoi confronti un’empatia istintiva e Fedez ne ha sottolineato l’indiscutibile coraggio (“esporti è cosa che ti fa onore a prescindere”).

Così Leo Gassmann è entrato nel mondo di X Factor: alla domanda su una eventuale parentela con il grande Vittorio ha semplicemente risposto “nipote”. Tutti hanno allora capito chi fosse quel giovane armato di chitarre se non fosse poi che Leo ha iniziato a cantare e… la parentela è divenuta solo una curiosità in più!

Alla prima audizione Leo Gassmann ha portato un suo inedito, Freedom, “dedicato a tutte quelle persone che cercano la libertà e lottano per averla”.

La vera esplosione è però arrivata ai BootCamp: Leo Gassmann si è esibito in un pezzo di Brunori Sas dal titolo Kurt Cobain e la sua è stata un’interpretazione da pelle d’oca. Mara Maionchi non ha avuto un instante di esitazione e ha subito assegnato una sedia al giovane cantante che ha poi sfoderato l’asso vincente agli home visit, regalando al suo giudice l’interpretazione che sognava di New shoes di Paolo Nutini. E così Leo vola ai live!

Leo Gassmann Instagram

La fama di Leo Gassmann cresce anche sui social network, soprattutto su Instagram dove il ragazzo ha superato i 50mila follower.

La popolarità seguita alla comparsa sul palco di X Factor si lega però a doppio filo con le immancabili polemiche dei soliti scettici: non sono pochi infatti quelli convinti che il suo emergere sia legato alle note parentele più che al puro talento e così piovono commenti come «ecco il raccomandato» o «facile con quel cognome».

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leo però sembra non farci troppo caso. Fortificato probabilmente dall’abitudine non pubblica nessuna foto con papà, né riferimenti alla famiglia di artisti: sul suo social ci sono immagini di viaggi, serate con gli amici, video di cover e, ora, ovviamente, delle varie tappe lungo il percorso di X Factor.

A mancare sono però anche le immagini con eventuali ragazze: Leo pare esser single, per la gioia delle già numerose fan.

Leo Gassman a Sanremo 2020

A Sanremo Giovani 2020 si è presentato in punta di piedi con il brano “Vai bene così” aggiudicandosi un posto sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2020. «Non ci credo neanche io, sono troppo felice e vi voglio bene tutti», ha fatto tramite Instagram.

«Sii coraggioso, avanti così!», è stato, invece, l’augurio di papà Alessandro su Twitter.

L’avventura a Sanremo Giovani 2020 si conclude con la vittoria dopo aver battuto la collega Tecla.