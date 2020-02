Ermal Meta: età, carriera, fidanzata e tutto quello che c’è da sapere sul cantautore

Ermal Meta è uno dei cantautori più bravi del panorama musicale italiano. Dopo una lunga gavetta come autore, negli ultimi anni ha conquistato il successo anche come interprete.

Nome: Ermal Meta

Età: 38 anni

Data di nascita: 20 aprile 1981

Luogo di nascita: Fier (Albania)

Segno zodiacale: Toro

Titolo di studio: Diploma

Professione: Cantante

Altezza: 178 cm

Peso: 71 kg

Account social: Instagram, Facebook, Twitter

Ermal Meta: età e carriera

Ermal Meta nasce a Fier, in Albania, il 20 aprile 1980. Quando aveva 13 anni, si è trasferito con la madre, il fratello e la sorella a Bari rompendo ogni rapporto con il padre, da lui definito violento e di cui parla nel brano “Lettera a mio padre”. La madre è una violinista professionista ed Ermal cresce respirando musica. Comincia a suonare a 16 anni pianoforte e chitarra. Ha fatto parte degli Ameba 4 in qualità di chitarrista con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2006 nella sezione Giovani con il brano Rido… forse mi sbaglio, venendo tuttavia eliminato alla prima serata. Nel 2007 ha fondato a Bari il gruppo La Fame di Camilla con i quali realizza i tre album in studio La Fame di Camilla (2009) Buio e luce (2010) e L’attesa (2012). Dopo lo scioglimento del gruppo, Ermal ha scritto brani per molti artisti italiani come Emma, Francesco Renga, Patty Pravo, Chiara, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Francesco Sarcina, Giusy Ferreri, Lorenzo Fragola. Nel 2016 partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il singolo “Odio le favole”. Il 5 febbraio 2016 è stato pubblicato il primo album in studio del cantante, intitolato Umano. Nel 2017 torna a Sanremo in qualità di big con il brano “Vietato morire” con cui conquista il secondo posto. Nello stesso anno ha pubblicato il secondo album da solita “Vietato morire”.

A febbraio 2018, insieme a Fabrizio Moro, torna al Festival di Sanremo con il brano “Non mi avete fatto niente” con cui vincono la manifestazione. Il 9 febbraio ha pubblicato il suo terzo album da solista “Non abbiamo armi”. Il 12 maggio, Ermal Meta e Fabrizio Moro rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona. Il 28 aprile, al Forum di Assago, Ermal Meta darà il via al tour di Non abbiamo armi che porterà in giro per l’Italia per tutta l’estate.

Nel 2021, Ermal Meta tornerà ed esibirsi dal vivo. Il tour è già stato annunciato e i biglietti sono già disponibili sul circuito Ticket One.

Nella primavera 2020 dovrebbe uscire il nuovo album del cantautore che, nell’annunciare il nuovo album, ha detto: «Non vedevo l’ora di dirvelo. Lo so di essere in largo anticipo, ma sarei scoppiato se me lo fossi tenuto per me ancora un po’ quindi ho pensato che il 12.12 alle 12.00 fosse semplicemente il momento X. Sarà il mio primo tour nei palazzetti e provo un mix di emozioni che non sono in grado di spiegare a parole. Lo farò in musica, come sempre»,

Ermal Meta: Instagram

Ermal Meta è molto attivo sui social. Su Instagram è seguito da più di 583mila di persone. Sul suo account, che vi lasciamo qui, è solito condividere selfie, foto che riguardano la sua carriera ma anche scatti in compagnia di amici, famigliari e colleghi.

Il cantante ha un profilo anche su Facebook dove è seguito da 349.104 persone ed è solito condividere foto e video che riguardano principalmente il suo lavoro, il suo profilo ufficiale è questo. Su Twitter invece ha 208mila followers, il suo profilo ufficiale è questo qui.

Ermal Meta single dopo la fine della storia con Silvia Notargiacomo

Della vita privata di Ermal Meta si sa davvero poco. Il cantuatore, infatti, non ama condividere sui social momenti intimi. Di lui, tuttavia, si sa che è finita la lunga storia d’amore con la speaker radiofonica di Rtl 102.5 Silvia Notargiacomo. Attualmente sarebbe ufficialmente single.