Dormire con mamma e papà rende i figli più sani

Delle recenti ricerche scientifiche hanno dimostrato come i bambini che dormono insieme ai genitori crescano più sani e più felici.

Il retaggio culturale italiano che ci trasciniamo ancora oggi, impone a molte famiglie l’allontanamento precoce dei bambini dal lettone di mamma e papà, a garanzia di una futura e immediata indipendenza da parte del piccolo occupatore di letto.

Tantissimi i dati scientifici che ribaltano completamente questa teoria, e a dispetto di ciò che sostengono mamme, zie e nonne, il cosleeping è una risorsa meravigliosa a cui nessuna madre dovrebbe rinunciare, così come il far dormire i bambini con i genitori, atto che secondo recenti studi in prestigiose università, ha dimostrato essere un modo sicuro per far crescere i bimbi più sani e felici.

Dormire nel letto di mamma e papà rende i bambini più sani e felici

Delle recenti ricerche scientifiche portate avanti nelle università del Maryland e della Radbound pubblicate nella rivista Child Development, dormire con mamma e papà, almeno nella stessa stanza dei genitori, renderebbe i bambini più sani e felici.

Lo studio è stato effettuato monitorando il sonno di circa 200 bambini i cui genitori dovevano comunicare ai ricercatori anche i minimi cambiamenti nel riposo dei loro piccoli. I bambini sotto osservazione sono stati sia neonati che bimbi compresi tra i 6 e gli otto anni di vita e il risultato della ricerca ha messo in evidenza che la collocazione notturna dei bimbi era il particolare a fare la differenza nella qualità del sonno e anche nella vita quotidiana dei piccoli.

Per i neonati sarebbe dunque importantissimo avere il lettino accanto a quello dei genitori e questo porterà moltissimi benefici a livello fisico e anche psicologico ai piccoli. Crescendo inoltre, i bambini che hanno condiviso le notti con i loro genitori, saranno in grado di avere relazioni sociali migliori.

Contro tutti i pregiudizi culturali, dormire con i propri genitori fa bene ai bambini e secondo medici e psichiatri sarebbe una necessità dei bambini, un istinto naturale che va assolutamente assecondato. Tutto questo, renderà i bambini più sicuri e contrariamente a quanto si pensi più indipendenti e non affatto viziati.

