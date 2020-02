Carnevale fai da te | come realizzare una mascherina da gatto -VIDEO

Una originale e davvero graziosa mascherina da gatto per Carnevale. Un progetto fai da te semplice da realizzare ma di grande effetto.

Se cercate un’idea per creare una simpatica mascherina per Carnevale da regalare ai vostri bambini, ecco come realizzare una mascherina da gatto, perfetta per completare un costume fai da te, magari indossando una tutina nera e aggiungendo all’outfit una codina.

La mascherà potrà essere personalizzata anche nei colori e nelle decorazioni che potranno essere vezzose, per le femminucce e più sobrie per i maschietti. I materiali con cui si realizzerà la mascherina sono davvero semplici e alla portata di tutti.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Carnevale fai da te | pagliaccio porta coriandoli -VIDEO-

Carnevale fai da te | come realizzare una mascherina da gatto | il video tutorial

Per realizzare la mascherina di Carnevale da gatto, avrete bisogno di:

cartoncino nero

cartoncino rosa

matita

gomma

taglierino

forbici

bianchetto o pennarello a vernice bianco

filo elastico

glitter

colla a stick

pennarello nero

La prima cosa da fare sarà disegnare metà sagoma di gatto sul cartoncino nero piegato a metà. All’interno della sagoma si dovrà disegnare anche l’occhio che andrà ritagliato. Con la matita si potranno tracciare gli occhi, i baffi, i ciuffi di pelo e gli altri particolari. Con il cartoncino rosa si dovranno tagliare e realizzare il naso e l’interno delle orecchie. I particolari andranno applicati con la colla a stick.

Con il pennarello bianco si calcheranno tutti i particolari sul volto del gatto. Con i glitter si metteranno in evidenza alcuni punti della maschera,come indicato nel video tutorial. Una volta decorata la mascherina, si praticheranno dei buchini al lato di essa e si inserirà un filo elastico, dopo aver preso la misura precisa della testa del bambino che dovrà indossarla.

Non vi resta che seguire il video tutorial per creare tante maschere da gattino per i vostri bambini.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Carnevale fai da te : coroncina da Principessa -VIDEO-