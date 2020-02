Bugo | Chi è, età, altezza, carriera e vita privata

Bugo: età, altezza, vita privata, vero nome, carriera, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sul cantautore milanese.

Christian Bugatti, conosciuto da tutti come Bugo, è un cantautore italiano che, prima di abbracciare la musica, ha mosso i primi passi nel mondo del cinema.

Nome: Christian Bugatti

Età: 46 anni

Altezza: –

Luogo di nascita: Rho, Milano

Data di nascita: 2 agosto 1973

Segno zodiacale: Leone

Professione: Cantautore

Account social: https://www.instagram.com/b_u_g_o/



Bugo: vita privata e curiosità

Durante gli anni del liceo, Christian Bugatti, dimostra di avere una predisposizione per la musica, la poesia e la letteratura. Da bambino ha fatto il chirichetto e ha frequentato una scuola di preti. Prima di trovare la propria strada nella musica, ha lavorato in una fonderia di metalli.

E’ sposato con Elisabetta. I due hanno pronunciato il fatidico sì nel 2011, con una cerimonia celebrata a Nuova Delhi. La moglie dell’artista non fa parte del mondo dello spettacolo. La donna lavora come diplomatica in India dove, poi, si sono sposati. Dopo aver vissuto quattro anni in India, la coppia si è trasferita a Milano dove attualmente vivono insieme al figlio.

La carriera

Nel 2000 esce il primo album “La prima gratta”. Nel dicembre 2001 esce il secondo disco con il nome “Sentimento westernato”. Partecipa a supersonic, programma di Mtv condotto da Enrico Silvestrin e che segna il suo esordio in televisione. Nel febbraio 2002 esce il 10 pollici Ne vale la pena? Nell’ottobre del 2002 esce il disco Dal lofai al cisei mentre nel 2004 esce il doppio album Golia & Melchiorre. Nell’aprile 2008 esce Contatti e, nello stesso anno, partecipa agli MTV Days e al tributo a Fabrizio De André al Teatro Dal Verme a Milano.

Bugo partecipa alle riprese del film Missione di pace, diretto da Francesco Lagi. Nel 2011 pubblica un nuovo album dal titolo Nuovi rimedi per la miopia. Nell’aprile 2016 viene pubblicato il nuovo album, Nessuna scala da salire mentre nel 2018 arriva RockBugo.

A gennaio 2020, Amadeus annuncia la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 in coppia con Morgan con la canzone “Sincero”.

La partecipazione alla settantesima edizione del Festival di Sanremo si conclude con una squalifica. Durante la quinta serata della kermesse canora, Morgan cambia il testo della canzone durante l’esibizione sul palco del Teatro Ariston, Bugo abbandona il palco e due vengono squalificati. Tra i due cantautori, poi, parte un durissimo botta e risposta culminato con il video della lite dietro le quinte pubblicato da Raiuno.