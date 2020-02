Astrologia | Quanto e come amano i segni dello zodiaco

Scopri come e quanto amano i vari segni zodiacali. Il parere delle stelle segno per segno.

Nella giornata di San Valentino cerchiamo di restare ben fissi sul tema dell’amore e scopriamo quanto e come amano i vari segni zodiacali. Ognuno di noi, dopotutto ha un suo personalissimo modo di vivere questo sentimento e spesso si tratta di una spetto difficile da comprendere a meno di non viverlo da vicino. Che siano romantici, narcisisti o distaccati, tutti amano qualcuno e gran parte della differenza sta sia nella quantità di sentimento che nel modo di dimostrarlo. Così, può succedere che persone apparentemente piene d’amore in realtà siano solo brave a metterlo in mostra mentre altre chiuse e sulle proprie sanno amare dal profondo.

Un enigma che si fonde su diversi aspetti tra i quali, inutile dirlo, si inserisce anche l’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Dopo aver visto come i vari segni dello zodiaco vivono San Valentino e qual è il cioccolatino da regalare ad ogni segno zodiacale, oggi scopriremo quanto e come amano i segni dello zodiaco. Trattandosi di un aspetto legato ai sentimenti e al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente di ogni segno. In questo modo si avrà un’idea più precisa di cosa aspettarsi e della capacità di amore di chi ci circonda.

Ecco quanto e come amano i segni dello zodiaco

Ariete – Nella media e con un certo autocontrollo

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che amano stare al centro dell’attenzione e che vogliono sentirsi sempre padroni di ogni situazione. Vivere un sentimento travolgente come l’amore costituisce quindi un problema perché tende a stabilizzarli. Quando lo provano, quindi, cercano di contenerlo, di sfuggirlo o ancor peggio di controllarlo. Ciò li porta ad apparire spesso sfuggenti, difficili da prevedere e per certi versi incomprensibili. Stare con loro può essere piuttosto difficile specie se si pensa ad una storia duratura. Per farlo è necessario imparare a leggerli nel profondo e accontentarsi di quanto possono offrire. Una volta che si è imparato a conoscerli, però, cogliere i sentimenti che cercano di nascondere tra i loro modi di fare sarà sempre più semplice. E ciò porterà ad un rapporto più equilibrato.

Toro – Molto e con entusiasmo

I nativi del Toro amano l’amore e quanto provano un sentimento per qualcuno cercano di viverlo a mille. Che si tratti di una semplice infatuazione o di amore vero, cercheranno di dare il massimo e questo atteggiamento in alcuni casi può creare confusione in chi gli sta intorno. La verità è che la prima cosa che amano è l’amore stesso che cercano in chiunque e ovunque. Se si ha la pazienza di conoscerli abbastanza a fondo da cogliere le sfumature nei loro modi di fare, però, non ci saranno problemi perché, nonostante tutto, ci sono cose che riservano solo a chi amano davvero. Inserire la persona amata nel proprio contesto privato, presentarla ad amici e parenti e fare progetti per il futuro sono, ad esempio, segni che il loro cuore è totalmente preso.

Gemelli – In modo variabile e con spontaneità

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno un modo strano di vivere l’amore. Come ogni aspetto della loro vita, infatti, questo sentimento è destinato a variazioni continue e tali da farli sembrare sulle montagne russe. Che siano solo innamorati o impegnati con qualcuno, i loro sbalzi d’umore saranno all’ordine del giorno e influiranno sempre e comunque sul loro modo di esternare ciò che provano. I nativi del segno, dopotutto, sono fatti così e solo accettandoli con pregi e difetti si potrà vivere bene in loro compagnia. Il lato positivo è che l’amore che donano è sempre ricco di incognite e di sorprese che rendono il tutto sempre vivo. Inoltre hanno anche la particolare dote di sapere come farsi perdonare quando commettono un errore.

Cancro – Abbastanza ma in modo incontrollato

I nativi del Cancro hanno un modo molto scenico di amare e ciò li porta a farli apparire spesso più coinvolti di quanto non siano. La verità è che amano l’idea di amare e quando si trovano nella posizione di potersi dire coinvolti da qualcuno cercano di fare qualsiasi cosa per far sapere al mondo intero che sono innamorati. Ovviamente non mancheranno di esternare il tutto anche con il partner, pretendendo eguali attenzioni per se. Un aspetto che spesso e volentieri può creare degli screzi perché quando ritengono di non essere sufficientemente apprezzati hanno il brutto vizio di prenderla sul personale e di mettere il muso, iniziando ad attuare un atteggiamento ostile. Si tratta quindi di un amore con continui alti e bassi e sempre sul filo del rasoio. Adatto a pochi temerari o a persone così innamorate da essere pronte a tutto.

Leone – Il giusto e in modo equilibrato

I nati sotto il segno del Leone prima di ogni altra cosa hanno bisogno di essere amati ed apprezzati. Ottenuto ciò (e non prima) riescono a trovare lo spazio da dedicare agli altri. Ciò avviene anche quando si innamorano di qualcuno perché la prima persona che amano più di chiunque altro al mondo è quella che vedono ogni mattina riflessa allo specchio. Amarli, quindi, significa arrivare sempre secondi. Ciò nonostante se si riesce a corrispondere al loro ideale si può contare su un sentimento importante, ben vissuto e anche mostrato, sopratutto quando si è in pubblico. Dopotutto stiamo pur sempre parlando di persone che vivono sempre sotto i riflettori e quale miglior occasione se non quella che li vede tra tanta gente per mostrare e sfoggiare il proprio amore?

Vergine – Abbastanza ma con riserbo



I nativi della Vergine non sono molto bravi ad esprimere i sentimenti e quando amano lo fanno con un certo riserbo. Detto ciò, anche se sarà sempre difficile da vedere, sono in grado di amare anche molto ma sempre tenendo tutto per se. Un problema non da poco per chi ha bisogno di effusioni e continue conferme perché, di base, i nativi del segno sono sempre un po’ freddini. Per fortuna alle volte riescono a trasmettere amore attraverso i regali. Per quanto riguarda i gesti è indispensabile imparare a leggerli e una volta fatto comprendere cosa provano sarà indubbiamente più semplice. Persone con scarsa fiducia in se stesse, però, potrebbero avere seri problemi in tal senso.

