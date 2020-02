Psiche | Le 4 parole che curano corpo, mente e spirito – VIDEO

Psiche | Le 4 parole che curano corpo, mente e spirito: come utilizzarle attraverso un piccolo esercizio quotidiano per migliorare l’umore e la vita in genere – VIDEO

Le 4 parole che curano corpo, mente e spirito sono molto usate in meditazione per alleviare quelle tensioni che la vita frenetica di tutti i giorni ci fa accumulare

Leggi anche: La regola del 5 per vivere senza problemi di salute

Per ritrovare, finalmente, pace e serenità, le parole da usare sono 4 e, se utilizzate per un mese, ogni giorno, portano a grandi benefici sia fisici sia mentali. Scopri come fare nel video in alto

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI