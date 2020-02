Sushi all’italiana | Ecco come farlo in 10 minuti – Le ricette

Sushi all’italiana | Ecco come farlo in 10 minuti. Segui le due ricette e scopri la bontà di mangiare sano anche se hai poco tempo a disposizione

Quando pensiamo al Sushi è inevitabile pensare al Giappone, madre patria del buon sushi. Per coloro che, invece, non sono dei veri amanti del sushi tradizionale e prediligono una cucina all’italiana, non c’è migliore scelta tra un mix di tradizione enogastronimica: italiana e giapponese. Di cosa parliamo? Del sushi in versione italiana, insomma il sushi “all’italiana” per intenderci. Un buon compromesso, anche, per quelle coppie dove uno dei due (spesso capita, io ne sono la prova) non ama particolarmente il sushi classico mentre, l’altra, lo adora (nel mio caso io). Ecco, per mettere d’accordo due palati diversi ho provato con il sushi all’italiana. Il risultato? Strepitoso e, in più, rispetto al sushi normale, i tempi di preparazione sono davvero minimi: solo 10 minuti! Quale miglior modo per gustare un sushi dal sapore home made? Tutto italiano, senza rinunciare, però, a mangiarlo con le bacchette tipiche! Scopriamo come farlo a casa servendoci di due ricette diverse, a seconda dei gusti che avete. La prima ricetta vede protagonista la mortadella, mentre, la seconda ricetta ha come base la zucchina, il formaggio e il tonno. Due varianti semplici e buonissime da provare!

Sushi all’italiana con la mortadella | L’antipasto pronto in 10 minuti

Ovviamente non si tratta del vero sushi, come avrete intuito, ma la sua forma ricorda molto il maki e alcuni passaggi delle preparazioni sono simili. Insomma uno sfizio veloce molto gustoso anche facilissimo da preparare. Potete presentarlo come antipasto per una cena o come piatto unico per un buffet tra amici e parenti. Ottimo anche come spuntino per i più piccoli che, sappiamo, gradiscono sempre tutto ciò che è fantasioso e “mini”. Ecco gli ingredienti che ti serviranno per la preparazione del sushi all’italiana

Ingredienti per 6 persone

2 Fette di mortadella (tagliate spesse)

250 g Squacquerone (o altro formaggio cremoso)

2 cucchiai Parmigiano reggiano (grattugiato)

Glassa di aceto balsamico

q.b. Pepe

40 g Granella di pistacchi

Procedimento | Come preparare il sushi all’italiana con la mortadella

Una volta che avete i vostri ingredienti, non vi resta che mettervi ai fornelli, anzi no, i fornelli questa volta rimarranno spenti perché, per questa ricetta non servirà nessuna cottura (ancora meglio, vero?). Allora, procediamo:

In una ciotola mescolate lo squacquerone con il parmigiano e un pizzico di pepe.

con il parmigiano e un pizzico di pepe. Ora mettete sul piano di lavoro le fette di mortadella e ricavatene 2 quadrati , dopodiché spalmateci la crema di formaggio preparata.

, dopodiché spalmateci la crema di formaggio preparata. Arrotolate i 2 rotolini su se stessi , quindi avvolgeteli separati nella pellicola e fate riposare in frigorifero per un’ora.

, quindi avvolgeteli separati nella pellicola e fate riposare in frigorifero per un’ora. Trascorso il tempo di riposo tagliate i rotolini a tocchetti e sistemateli nel piatto da portata, infine

e sistemateli nel piatto da portata, infine cospargete con la granella di pistacchi e condite con un filo di crema di aceto balsamico.

Sushi all’italiana con le zucchine | Ricetta veloce

Una variante del sushi all’italiana con la mortadella è quello dove si usano le zucchine. Piccoli sushi di zucchine ripieni di morbida mousse al formaggio. Il sushi di zucchine con mousse al parmigiano è una ricetta facile e veloce da realizzare, perfetta come antipasto o come aperitivo. Vediamo gli ingredienti e il procedimento

Ingredienti per 4 persone

3 zucchine verdi di media grandezza

125 g di ricotta vaccina

50 g di parmigiano grattugiato

150 ml di panna fresca

2 scatolette di tonno

olio extravergine di oliva

pepe nero

timo o maggiorana freschi

Procedimento | Come fare il sushi di zucchine, formaggio e tonno

Per realizzare il sushi di zucchine con mousse al parmigiano e tonno lavate, asciugate le zucchine e spuntatele. Con l’ausilio di una mandolina tagliatele per il lungo a fette sottili.

Grigliatele leggermente su entrambi i lati utilizzando una piastra antiaderente e tenetele da parte.

Scolate la ricotta dall’eventuale siero, raccoglietela in una ciotola e lavoratela con una spatola insieme al parmigiano e a spolverata di pepe macinato al momento.

A parte montate la panna ben fredda con la frusta elettrica e aggiungetela poi alla crema di ricotta incorporandola con la spatola facendo movimenti lenti dal basso verso l’alto.

Stendete su un tagliere una fetta di zucchina per volta. Spalmate sulla superficie poca mousse, che servirà a tenere chiuso il rotolino di “sushi”, e disponete su una delle due estremità una noce di mousse più generosa.

Partendo dunque da questa estremità avvolgete la zucchina su se stessa. Formate così tanti rotolini e disponeteli man mano in un recipiente di alluminio, o altro, che si possa chiudere con un coperchio.

Conservate quindi in frigorifero per almeno un’ora.

Frullate il tonno senza però ridurlo a una pasta sottile, la consistenza che dovrete ottenere sarà piuttosto granulosa. Potete aiutarvi aggiungendo eventualmente un cucchiaio di panna fresca nel boccale del frullatore o del robot.

Impiattate i rotolini di zucchine disponendoli in verticale poggiati su una delle basi arrotolare.

Distribuite in cima un cucchiaino di tonno, irrorate tutto con un giro di olio, spolverate con pepe fresco di macina e decorate con qualche fogliolina di origano fresco. Servite subito il vostro sushi di zucchine con mousse al parmigiano e tonno.

Sushi all’italiana | La ricetta Video veloce e pratica

Conservazione: conservate il sushi all’italiana in frigorifero in un contenitore ermetico per un giorno al massimo.

Ovviamente potete usare, al posto delle zucchine o della mortadella, anche il prosciutto cotto, la fesa di tacchino, il prosciutto crudo o le melanzane grigliate. Insomma, lasciate libera la fantasia, perché è quello l’ingrediente magico in cucina!