Scopri con le previsioni meteo di domani che tempo farà nelle tre principali areee della Penisola lungo la giornata di giovedì 13 febbraio.

Le previsioni meteo di oggi ci avevano presentato una Penisola in cui la variabilità la faceva da padrona, pur tendendo a condizioni di sereno, destinato, almeno apparentemente, a trionfare nel corso dei giorni seguenti.

Ma sarà domani la giornata in cui il sole avrà in fine la meglio e tornerà a splendere lungo tutto lo Stivale? Scopriamolo insieme consultando le previsioni del tempo per giovedì 13 febbraio.

Previsioni meteo domani, giovedì 13 febbraio

Le previsioni meteo per la giornata di domani ci parlano di una Penisola in cui la mattinata si apre all’insegna del sole. Ma proseguirà poi nel medesimo modo? Decisamente non sembra essere così, anche perché piogge e nuvole incomberanno con lo scorrere delle ore un po’ ovunque.

Scopriamo però insieme, nel dettaglio, come si svilupperanno le condizioni del tempo lungo questo giovedì, consultando le previsioni meteo di domani, un dettagliato prospetto che, zona per zona, ci illustra precipitazioni, temperature e molto altro ancora per l’intera Penisola.

Nord

Le previsioni del tempo del settentrione ci illustrano un mattino particolarmente soleggiato, fatta eccezione per alcune nubi basse che imperverseranno sulla Liguria. lungo le ore della sera la situazione però peggiora, con rovesci in pianura e neve sulle Alpi. Le temperature si registrano in calo, con massime comprese tra gli 8 e i 14 gradi.

Centro

Va lentamente peggiorando il meteo delle regioni centrali della Penisola il cui meteo apparirà all’insegna della generale variabilità atmosferica, con qualche pioggia lungo le ore del pomeriggio e in particolare sulla Sardegna. In serata peggiorano le condizioni del cielo sull’Emilia. Le temperature appaiono generalmente stabili, con massime comprese tra i 12 e i 16 gradi.

Sud

Anche il meridione presenta costanti alternanze tra schiarite e annuvolamenti, sebbene con nubi più compatte in Sicilia e lungo il versante tirrenico. Le temperature appaiono qui senza variazioni significative, con massime comprese tra i 13 e i 18 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com