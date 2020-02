Maria Grazia Cucinotta in ospedale per un malore: come sta ora – VIDEO

Maria Grazia Cucinotta in ospedale per un malore: come sta ora –...

Maria Grazie Cucinotta è finita in ospedale poco prima di esibirsi a teatro. Come sta ora

L’attrice Maria Grazia Cucinotta è finita in ospedale poco prima di esibirsi a Teatro con il suo nuovo spettacolo “Le figlie di Eva”.

L’attrice è stata colpita da una forte febbre ed è stata costretta ad andare in ospedale ed annullare la sua presenza sul palcoscenico. Poche ore fa però, un suo amico ha informato il pubblico del piccolo schermo a Storie Italiane che l’attrice sta bene. In quanto momento Maria Grazia si trova sotto controllo e sta riposando per riprendere le forze perse in queste ore.

Fortunatamente, Maria Grazia Cucinotta sta bene dopo il malore e probabilmente a breve sarà anche dimessa.