Come utilizzare la lacca per capelli

Lacca per capelli | consigli per utilizzarla in modo corretto

La lacca per capelli spesso viene utilizzata in modo scorretto, causando secchezza ai capelli. Scopriamo come utilizzarla per donare volume e non solo, ai vostri capelli.

La lacca per capelli è un prodotto che non dovrebbe mai mancare beauty case di ogni donna, è un alleato perfetto per fissare le acconciature e non solo. Sembrava un prodotto ormai tramontato già negli anni settanta, ma non è così.

La lacca negli ultimi anni viene largamente utilizzata, in quanto dona volume e garantisce la pettinatura a lungo, è pur vero che va utilizzata in modo corretto e nelle giuste quantità, per non rovinare i capelli.

Molte donne non sanno come utilizzarla, quanto spruzzarne e soprattutto perchè si usa.

Lacca per capelli: come si utilizza

La lacca per capelli viene utilizzata principalmente per fissare la piega o l’acconciatura, ha una texture molto fine, quindi lascia un residuo molto leggero, ma solo se l’applichiamo in modo corretto.

L’applicazione varia in base alla tenuta che desiderate, infatti va fatta una scelta al momento dell’acquisto, in base al risultato finale che desiderate ottenere, vediamo.

Tenuta forte : perfetta se dovete scolpire la vostra chioma.

: perfetta se dovete scolpire la vostra chioma. Tenuta media o leggera: per mantenere la piega.

Nei negozi specializzati per estetisti e parrucchieri, potete trovare di diverse tipologie:

ecologiche

colorate

biologiche

Sono lacche con formulazioni più delicate e diverse, così possono soddisfare tutti.

Se avete i capelli grassi, ad esempio, potete evitare di utilizzare quelle che donano un effetto lucido, però se la utilizzate con moderazione i capelli sembreranno meno unti.

Fate solo attenzione se avete il cuoio capelluto sensibile, potete vaporizzarla solo sulle lunghezze. Prima di applicare la lacca, agitate bene la bomboletta, poi posizionate ad una distanza di circa 20-30 centimetri dai capelli.

In base al risultato finale da donare, applicate secondo quanto segue:

Donare volume ai capelli: dovete spruzzate la lacca a testa in giù, poi sollevatela e applicate la lacca anche dalle radici. Con le dita, sistemate le ciocche, in modo da modellarle come preferite. Le donne che hanno il caschetto, possono utilizzare la lacca per garantire maggiore tenuta ai capelli, basta alzare i capelli e poi spruzzate la lacca dall’alto vero il basso. I capelli devono ricadere naturalmente.

Dare volume sulla radice : abbassate la testa in avanti e spruzzate la lacca ad una distanza di 10 centimetri.

: abbassate la testa in avanti e spruzzate la lacca ad una distanza di 10 centimetri. Fissare le onde e donare movimento: dovete localizzare lo spruzzo in quella direzione ma senza esagerare.

Messa in piega lisci:dovete spruzzare la lacca su un pettine a denti stretti e poi pettinate i capelli.

Non utilizzatene troppa perchè potrebbe disidratare i vostri capelli.

Lacca per far durare a lungo un’acconciatura

Avete realizzato un’acconciatura, ma il sol pensiero che non duri per tutta la giornata, vi affligge? Non scoraggiatevi, utilizzate la lacca, così da scolpire la vostra chioma, prolungando la durata di un’acconciatura più complessa.

Ecco come fare:

fate regolarmente lo shampoo;

applicare il balsamo o maschera capelli;

sciacquare bene i capelli;

tamponare i capelli con un asciugamano di spugna, senza strizzarli troppo;

spruzzare la lacca ;

asciugare i capelli ma continuate ad applicarla durante la fase di realizzazione della pettinatura.

Se l’acconciatura deve durare a lungo ma senza scolpirla, procedete in questo modo:

lavate i capelli come di solito fate;

applicare il balsamo o maschera capelli;

sciacquare bene i capelli;

tamponare i capelli con un asciugamano di spugna, senza strizzarli troppo

spruzzate la lacca su tutti i capelli, prima di asciugare con spazzola e phon, l’azione del calore fissarà l’acconciatura.

Nel caso di capelli lisci, potete spruzzare la lacca solo sulle lunghezze.

Come si elimina?

Le lacche di ultima generazione si eliminano più facilmente, perchè sono realizzate con formulazioni leggere, che lasciano i capelli morbidi.

Infatti in commercio si possono acquistare lacche ecologiche e senza siliconi volatili, che risulterà più leggera garantendo comunque un buon fissaggio.

Dopo aver applicato la lacca, per eliminarla a fine giornata, basterà spazzolare i capelli o pettinarli, noterete subito che i residui di lacca non ci saranno più.

Nel caso in cui i capelli risultassero ancora appiccicosi, dopo averli spazzolati, vorrà dire che la lacca scelta non è adatta ai vostri capelli. L’unica soluzione per liberarsene è fare lo shampoo, così da pulirli e lasciarli respirare.

Differenza tra lacca e spray fissante

Non confondete la lacca con lo spray fissante, perchè sono due tipologie di prodotti, ma in cosa si differenziano?

1-Lacca: ha una texture molto sottile e lascia residui leggeri, soprattutto quelle di ultimissima generazione, viene utilizzate per il fissaggio.

2- Spray fissante: è un prodotto liquido, che viene vaporizzato sui capelli e dona alla vostra chioma un effetto un po’ bagnato. Si può utilizzare per modellare i capelli, donando alle ciocche la forma desiderata.