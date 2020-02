Il metodo delle 4 parole per curare corpo, mente e anima | Ecco come vivere serenamente ogni giorno della tua vita usando solo queste 4 semplici parole

Il metodo delle 4 parole è un metodo molto semplice che aiuta a curare il corpo, la mente e lo spirito (l’anima) di ogni persona che ne fa uso. Poco conosciuto alla maggioranza delle persone ma molto usato da chi pratica meditazione. Le 4 parole non sono altro che parole dal potere evocativo. Sono parole che hanno il potere di stimolare lo stato dell’essere associato con esse. Possono servire per la salute fisica, per lo stato emotivo, per il benessere spirituale, o qualsiasi, altro stato mentalmente sano e positivo. Sono parole che, insieme con la concentrazione mentale e la riflessione su di esse, possono alterare la nostra salute, mentale e spirituale. Scopriamo, dunque, il metodo delle 4 parole per curare corpo, mentre e anima e come usarlo nella vita di tutti i giorni.

Potrebbe interessarti anche: La regola del 5 per vivere senza problemi di salute

Il metodo delle 4 parole per curare corpo, mente e anima

Per mettere in pratica il metodo delle 4 parole bisogna procedere seguendo uno “schema” preciso. Scopriamolo di seguito:

Scegli una parola dalla lista qui sotto.

Entra in uno stato di rilassamento e guarda la parola per un minuto o due.

Rifletti sulla definizione della parola ;

; Dilla ad alta voce;

visualizza un’immagine su cosa significhi quella parola per te.

su cosa significhi quella parola per te. Scrivi la parola più volte su dei post it che metterai dovunque: frigorifero, specchio, scrivania, cruscotto dell’auto, in modo che tu abbia sempre il ricordo di quella parola.

che metterai dovunque: frigorifero, specchio, scrivania, cruscotto dell’auto, in modo che tu abbia sempre il ricordo di quella parola. Sentiti già in possesso della qualità che scriverai.

Se hai tempo, fai un collage visivo della parola . Mettila al centro di un tabellone e incolla delle immagini intorno ad essa che raffigurano il significato cui gli hai attribuito.

. Mettila al centro di un tabellone e incolla delle immagini intorno ad essa che raffigurano il significato cui gli hai attribuito. Pronuncia l’affermazione associata alla parola ogni giorno per un mese e nota i cambiamenti che si verificheranno.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Le 4 parole che ti cureranno il corpo, la mente e l’anima

Le 4 parole che devi usare per mettere in pratica il metodo e giungere ad un risultato concreto sono parole evocative, dal potere davvero potente: hanno, dentro di sé, la forza della guarigione spirituale e mentale. Sono 4, scegli una tra queste elencate per iniziare ad usare il metodo:

Potrebbe interessarti anche: I trucchi che dovresti conoscere per riuscire a meditare davvero

1. Perdono

Definizione della parola Perdono: perdonare; cessare di provare risentimento e amarezza.

In genere il perdono consiste nella decisione di lasciare andare risentimenti, rancori e piani di vendetta. Perdonare non significa negare la responsabilità della persona che ti ha ferito o giustificare il suo comportamento scorretto. Puoi perdonare la persona senza scusare il comportamento. Il perdono è innanzitutto un gesto d’amore che fai verso te stesso in quanto ti consente di lasciare andare i pensieri e i sentimenti disfunzionali per concentrarti su aspetti più positivi.

È così facile avere risentimento e amarezza quando gli altri ci hanno ferito. Se trattieni quella rabbia e amarezza la sentirai sul tuo corpo e si manifesterà con disturbi respiratori, ulcere, malattie cardiache e cancro. Devi perdonare, lasciare andare per curare il tuo corpo e il tuo spirito e ritrovare, finalmente, la giusta dimensione, quella che ti farà vivere in serenità e in pace ogni giorno della tua vita, da oggi in poi. Quello che culturalmente viene meno percepito è il potere che si cela nel perdono, il profondo impatto positivo che può determinare in chi lo esercita e di quanto esso rappresenti una scelta coraggiosa. Ognuno di noi ha la capacità e il potere di perdonare e può esercitarlo quando vuole.

Prova a usare questa affermazione del perdono: “Oggi prendo la responsabilità della mia vita lasciando andare l’amarezza e la rabbia”.

2. Gratitudine

Definizione della parola Gratitudine: Essere grati e riconoscenti per ciò che si ha.

Mostrarsi grati è più di una forma di educazione, è un modo per superare le barriere e raggiungere una dimensione più emotiva, personale e anche spirituale. La gratitudine è la memoria del cuore e dobbiamo essere grati ogni giorno solo per il semplice fatto che “viviamo”. Non è sempre facile ricordare a noi stessi di essere grati per quello che abbiamo. La vita in generale, ci spinge ad agire sempre con razionalità e obiettività, ed è proprio su questa via che risiedono maggiormente rancori e frustrazioni.

Le persone che non mostrano gratitudine di solito presentano le seguenti caratteristiche:

Negazione emotiva : evitano di aprirsi agli altri e spesso agiscono con diffidenza o in maniera autosufficiente. In realtà, mancano di una solida autostima e dentro sono piuttosto fragili.

: evitano di aprirsi agli altri e spesso agiscono con diffidenza o in maniera autosufficiente. In realtà, mancano di una solida autostima e dentro sono piuttosto fragili. Agiscono con egoismo : si dimostrano ingrati e, a volte, anche superbi.

: si dimostrano ingrati e, a volte, anche superbi. Non mostrare riconoscenza verso gli altri significa non riconoscere se stessi, di conseguenza sono persone che mancano di abilità emotive.

Ecco perché devi essere grato per tutto quello che hai: sii grato per la tua vita. Ringrazia ogni volta che ti alzi al mattino. Quando ci sentiamo grati non esistono risentimento e invidia. Come ha detto Eckhart Tolle, “Riconoscere il bene che abbiamo già nella vostra vita è il fondamento di tutta la nostra abbondanza”.

Prova a usare questa affermazione per la Gratitudine: “I miei bisogni e desideri sono generosamente soddisfatti. Per questo, sono grato”.

Potrebbe interessarti anche: La Regola dei 20 secondi che migliora il buon umore

3. Pazienza

Definizione della parola Pazienza: L’accettazione di “ritardo”, sia per gli altri ad agire, sia per il proprio bene a venire.

Conoscere e accettare te stesso ti permetterà di avere una pazienza che molti non hanno, in questa generazione che vuole gratificazione e risultati immediati. Ci sono molte vie per realizzare i tuoi sogni e non hai modo di sapere quando questo avverrà. Quando si smette di cercare di “fare” le cose, le cose accadono come per magia.

La pazienza è una qualità superiore che si sviluppa quando ci liberiamo dalle catene della mente e riusciamo ad accettare la realtà accogliendo pienamente il momento presente.

Essere calmi e pazienti ci permetterà di accedere maggiormente all’ascolto e ci consentirà di vivere in uno stato di accoglienza e gioia. Non confondere però la pazienza come una frustrante rassegnazione.

La pazienza ci permette di recuperare la dimensione dell’ascolto, aiutandoci a sviluppare più empatia e una maggiore apertura verso il prossimo.

La pazienza è una disposizione dell’anima, è una qualità naturale del nostro essere che sperimentiamo quando siamo identificati con la nostra anima.

Ma purtroppo il più delle volte, cediamo all’impazienza, alla fretta, al giudizi e conseguentemente perdiamo la pazienza. Insomma siamo condizionati dalla mente.

Vediamo se anche tu hai vissuto alcune di queste situazioni. “Ho perso la pazienza perché…”

non accetto il momento presente e le cose per quello che sono

qualcuno ha fatto qualcosa che ha rotto i miei schemi e ha suscitato la mia ira

stavo vivendo una situazione fuori dal mio controllo

perché qualcuno mi ha ferito/a profondamente

Se ti ritrovi in uno di questi esempi, sappi che è solo “colpa” della tua mente che perde la pazienza, ma non sei tu!

Potremmo dire che l’anima non è mai impaziente, piuttosto lo è la nostra mente e la società in cui viviamo, che costantemente alimenta questo stato di impazienza infinita. Non è snervante non avere pazienza? Vivere costantemente arrabbiati perché “qualcuno” o “qualcosa” ci ha messo i bastoni tra le ruote e, per questo, ci ha fatto perdere la pazienza, è solo una finzione che la nostra mente genera per dare la colpa a qualcun altro del nostro ritardo per quell’appuntamento che, invece, è solo “colpa” nostra. Siamo in macchina e stiamo andando ad un appuntamento di lavoro o altro, siamo in netto ritardo e, il primo guidatore che rallenta ad un semaforo arancione ci fa andare su tutte le furie. Iniziamo a suonare il clacson e lo insultiamo “perché si è fermato” quando poteva passare. Ebbene, in realtà, noi non ce l’abbiamo davvero con quella persona che ci sta facendo ritardare ma, bensì con noi, solo che questo non lo accettiamo.

Perché, invece, quando siamo rilassati, magari il week end o in vacanza, che non abbiamo problemi di orari o altro, abbiamo più pazienza per strada con gli altri? Inutile dare una risposta, l’avete intuito da soli. Ecco, tutto questo per dire che la pazienza è fondamentale e bisogna saperla curare ogni giorno, specie in questo mondo frenetico che corre sempre e non ci lascia respirare un sol attimo.

Prova a usare questa affermazione per la Pazienza: “La mia vita si svolge alla velocità perfetta”.

4. Tolleranza

Definizione della parola Tolleranza: La capacità di accettare che le opinioni e le credenze degli altri possono essere in contrasto con il nostro modo di pensare e ancora astenersi da giudizio e critica.

La pace mondiale è possibile solo quando si ottiene questo. Eppure, si può anche realizzare nel tuo mondo praticando la tolleranza. Ognuno di noi è sul cammino verso la verità, ma non possiamo cambiare il percorso di chiunque altro perché lo desideriamo. Una volta accettato il fatto che in ogni incarnazione ci sono lezioni da imparare e che le lezioni possono essere diverse, sarà possibile essere tolleranti con gli altri rispettando i loro percorsi.

Normalmente i giudizi negativi e le critiche che fai agli altri derivano dai tuoi pensieri più intimi. Spesso nascondono che non accetti gli altri perché non accetti te stesso.

Quando combatti difendendo un’opinione troppo estrema, stai creando una mini-battaglia. Cerca di essere tollerante verso altre opinioni opposte. Non si può per forza essere d’accordo con le loro credenze e i loro comportamenti, ma non è il tuo scopo giudicarli, il tuo scopo è concentrarti su te stesso e sulle lezioni che devi imparare. Quando accetti che gli altri hanno le proprie strade da seguire, non avrai bisogno di criticare o giudicare. Questo è davvero molto liberatorio.

A volte, è più facile vedere l’intolleranza negli altri che in te. Potresti non essere razzista, sessista o classista, ma guardando dentro puoi trovare un posto in cui discriminare, magari confrontando il tuo lavoro con quello di un altro partner o affermando che sei più intelligente di un’altra persona.

Come Voltaire disse: “Pensa per te stesso e lascia che gli altri godano del privilegio di fare lo stesso a loro volta.”

Usa questa affermazione per la Tolleranza: “Accetto che tutti facciano del loro meglio con ciò che hanno”.

(Fonte: anahera.news.it)