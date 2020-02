Scopri qual è la cosa che potrebbe spingere chi conosci a chiuderti la porta in faccia per sempre.

Quando si ha a che fare con gli altri è difficile prevedere come possono reagire ad azioni e parole. Il più delle volte ci si trova a camminare sulle uova, rischiando di commettere un passo falso ancor prima di rendersene conto. I motivi per cui qualcuno può decidere di chiudersi nei nostri confronti sono tanti e dipendono fa diversi fattori come il carattere, le compatibilità caratteriali, il grado di personalità e la sensibilità personale. Ovviamente in questo calderone di cause ci sono anche simpatie e antipatie personali e punti particolarmente sensibili che possono cambiare da persona a persona e dipendere dai più svariati fattori.

Tra questi, inutile dirlo, c’è anche l’influenza che le stelle hanno sui vari segni e che a volte possono fare la differenza. Per questo motivo, dopo aver visto la prova di coraggio che ogni segno dovrebbe affrontare e qual è l’emozione che i vari segni fanno fatica ad esprimere, oggi scopriremo cosa spinge i vari segni dello zodiaco a chiudere la porta in faccia a qualcuno. Trattandosi di un argomento che abbraccia la sfera personale ed emotiva, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara della situazione.

Astrologia – Ecco cosa spinge i segni zodiacali a chiuderti la porta in faccia

Ariete – Un’azione che li ha offesi nel profondo

I nati sotto il segno dell’Ariete non amano sentirsi offesi da qualcuno e quando ciò accade, finiscono con il perdere la pazienza ed aggredire la persona che hanno dinanzi. Fatto ciò, tendono a chiudersi a riccio e a mantenere un atteggiamento ostile che spesso è difficile da cambiare. Per riuscire a rientrare nel loro mondo è necessario lasciar loro il tempo di sbollire e, subito dopo, trovare il modo di chiarirsi e di arrivare ad una sorta di mediazione che consenta loro di far pace con quanto accaduto. Senza delle scuse, però, è difficile che cambino idea ed il rischio che mantengano la loro porta ben chiusa è molto alto.

Toro – La mancanza di rispetto

I nativi del Toro sono persone che tengono molto all’etichetta e quando ritengono che questa sia in qualche modo infranta finiscono con il prendersela in modo anche piuttosto pesante. Ciò li spinge a prendere le distanze o a scegliere di tagliare definitivamente i ponti, escludendo la persona colpevole di tale affronto dalla propria vita. Si tratta di un modo di fare che mettono in atto in modo quasi automatico e che pertanto non è sempre sotto il loro controllo. Per questo motivo, anche se in alcuni casi possono arrivare a pentirsi, raramente arriveranno ad ammetterlo e tutto perché troppo orgogliosi per farlo. L’unico modo di aggirare la cosa? Cercare di spiegarsi e di fargli capire che quanto detto o fatto non era volutamente contro di loro.

Gemelli – La rabbia

I nati sotto il segno dei Gemelli tendono ad arrabbiarsi facilmente e quando succede non hanno mezzi termini. Così, può capitare che in seguito ad un litigio o ad un’incomprensione, finiscano con il chiudere la porta in faccia a chi ha causato il loro pessimo umore. Per fortuna, non sono persone capaci di serbare rancore a lungo e il più delle volte basta attendere semplicemente che la rabbia sbollisca per riuscire a rientrare nelle loro grazie. Se ciò non avviene, si può cercare un confronto. Ciò che conta è farlo in un momento idoneo, senza precorrere i tempi e soprattuto senza pressarli. In questo modo le possibilità di tornare al rapporto di prima sono piuttosto alte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Cosa amano di te i vari segni zodiacali

Cancro – Una parola di troppo

Riuscire a capire i nativi del Cancro non è sempre facile, specie quando di mezzo c’è il loro essere permalosi. Trovarsi con la porta chiusa in faccia, quando si tratta di loro è piuttosto semplice perché tendono a prendersela per cose da poco, facendone un dramma. Purtroppo si tratta di un modo di fare che è difficile da cambiare e al quale bisogna abituarsi. Per far si che le cose vadano sempre bene è quindi indispensabile dosare sempre le parole ed evitare atteggiamenti in grado di urtarli. L’alternativa è quella di attendere e sperare che con il tempo e qualche parola carina volta ad aggiustare le cose, il loro atteggiamento cambi in meglio.

Leone – La gelosia

I nati sotto il segno del Leone vivono per ricevere elogi dagli altri e per essere sempre al centro dell’attenzione. Togliergli questi due aspetti è come privarli dell’aria. È quindi facile intuire che se si sentono in qualche modo “minacciati” da qualcuno la loro prima reazione sarà quella di chiudergli la porta in faccia, evitandolo il più possibile e cercando persino di metterlo in cattiva luce. Com’è facile immaginare, a muoverli, in questi casi è la gelosia unita alla paura di non riuscire a competere. Una cosa per loro estremamente dolorosa. Purtroppo quando si innesca un simile meccanismo cambiare le cose è impossibile perché l’unico modo sarebbe quello di consentire loro di predominare sempre mettendosi in secondo piano al punto da farli rilassare sull’argomento. Molto meglio guardarsi altrove e trovare altre persone con le quali andare d’accordo.

Vergine – Le opinioni diverse

I nativi della Vergine non sono persone in grado di confrontarsi con gli altri. Per via di un’insicurezza di base preferiscono imporre ciò che pensano senza preoccuparsi di ascoltare il parere degli altri. Quando ciò non è possibile e si trovano a doversi scontrare con qualcuno più testardo di loro, tendono a darsi alla fuga e a smettere di vedere la persona che gli crea così tanti problemi. Si tratta di un meccanismo di difesa che mettono in atto senza quasi pensarci ma che quando avviene è difficile da riportare indietro. Molto meglio cercare di spiegarsi prima perché per gli stessi motivi di cui sopra, trovare un dialogo al fine di fargli cambiare idea sarà decisamente difficile.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Se vuoi scoprire qual è il motivo che spinge gli altri sei segni dello zodiaco a chiuderti la porta in faccia clicca su successivo.