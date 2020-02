Barbabietola Detox | Ecco come usarla in cucina – VIDEO

Barbabietola Detox | Ecco come usarla in cucina per depurare il corpo dalle impurità e dalle tossine in eccesso – VIDEO

La barbabietola o rapa rossa è un alimento dalle mille virtù terapeutiche conosciute a livello mondiale. Farne un uso costante nella dieta è salutare per l’organismo

Leggi anche: L’antidoto naturale per depurare il fegato | La Rapa rossa

La Barbabietola detox è un modo di usare la rapa rossa in cucina per depurare il fegato e non solo, anche per ridare linfa vitale alla pelle in generale. Insomma, prendersi cura del proprio corpo in maniera salutare. Scopri come usarla in cucina cliccando sul video in alto

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI