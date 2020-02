Vera Gemma | Chi è, età, atezza, vita privata e carriera

Vera Gemma, chi è? Età, altezza, carriera, vita privata e curiosità sulla figlia di Giuliano Gemma, concorrente di Pechino Express 2020 con Asia Argento.

Chi è Vera Gemma, figlia del grandissimo Giuliano Gemma, concorrente di Pechino Express 2020 con Asia Argento con cui forma la coppia delle Figlie D’Arte? Andiamo a scoprire età, altezza, carriera e vita privata.

Vera Gemma: età, altezza, vita privata e carriera

Nome: Vera Gemma

Età: 49 anni

Data di nascita: 4 luglio 1970

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: cancro

Altezza: /

Peso: /

Tatuaggi: /

profilo Instagram https://www.instagram.com/p/B7bv_03qu3m/

Vera Gemma nasce a Roma da Giuliano Gemma e Natalia Roberti. Il padre di Vera, Giuliano Gemma è stato uno degli attori più importanti del cinema italiano, scomparso il 1° ottobre del 2013 in seguito ad un fatale incidente stradale. La madre di Vera, Natalia Roberti, è morta nel 1995 quando lei aveva 25 anni.

“Papà era una persona umile. Ci ha sempre detto: ricordate che il fatto di essere figli di un attore importante, non significa che siete più importanti di altri. Caso mai significa che siete più fortunate“, ha dichiarato Vera in un’intervista a Vieni da me.

Parlando dell’incidente in cui il padre morì, sempre ai microfoni di Caterina Balivo, ha detto: “io ero a Los Angeles. Quindi ho dovuto trovare subito la lucidità per trovare l’aereo, tornare, partecipare al funerale con dignità trattenendo il dolore che oggi spesso sfogo piangendo improvvisamente da sola”.

Vera si sarebbe sposata due volte. Il primo matrimonio, risalente al 2001, fu celebrato con l’ex campione di kung-fu, Jamil mentre il secondo con Henry Harris, un musicista conosciuto a Los Angeles, con cui avrebbe avuto un figlio, Maximus.

Vera ha seguito le orme del padre Giuliano Gemma ed è un’attrice. Il suo debutto nel mondo del cinema risale al 1996, quando ha recitato nel film La Sindrome di Stendhal di Dario Argento. Ha lavorato, poi, con Pupi Avati, Asia Argento e Angelo Longoni. Ha anche pubblicato due libri, l’autobiografico Le bambine cattive diventano cieche e Latin Lover.