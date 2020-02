che tempo farà domani

Scopri le previsioni meteo per la giornata di domani, un dettagliato prospetto zona per zona che ci dice temperature, perturbazioni e altro ancora.

Il ritorno del sole era stato sancito dalle previsioni meteo per la giornata di oggi ma la situazione pare tutt’altro che stabile.

Nubi minacciavano già il cielo italiano ma da domani pare che lo faranno ancora con più insistenza, arrivando a velare diverse regioni e a portare anche qualche pioggia inattesa qua e là.

Dobbiamo dunque arrenderci al maltempo incombente? Scopriamolo insieme grazie alle previsioni meteo di domani, mercoledì 12 febbraio, in un dettagliato prospetto zona per zona impossibile da perdere.

Previsioni meteo domani, mercoledì 12 febbraio

Le previsioni meteo di domani ci mostrano un’Italia decisamente diversificata dal punto di vista meteorologico, con zone all’insegna del sole e altre attraversate da nuvolosità più o meno capi di sfociare in acquazzoni.

Capiamo allora nel dettaglio se la nostra zona di interesse sarà tra quelle baciate dal sole o all’insegna del maltempo. Arrivano le previsioni del tempo, dettagliate come poche altre sul web, per la giornata di mercoledì 12 febbraio.

Nord

Prevale il sereno su quasi tutto il settentrione con tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutte le regioni, fatta eccezione per qualche occasionale annuvolamento sulle Alpi. Le temperature si registrano in lieve flessione, con massime che sanno comprese tra gli 11 e i 15 gradi.

Centro

Decisamente peggiore il tempo sulle regioni del centro Italia con una nuvolosità a carattere irregolare, più compatta a ridosso dei rilievi appenninici, che non sfocerà però mai in fenomeni degni di nota. Le temperature si registrano in lieve calo, con massime che si assesteranno tra i 12 e i 16 gradi.

Sud

Un tempo mutevole quello che riguarderà nelle prossime ore il meridione italiano. A causa di correnti umide occidentali si rinnovano condizioni di generale variabilità atmosferica e cieli a tratti grigi. Le temperature appaiono inoltre in diminuzione, con massime ce scenderanno tra i 13 e i 17 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com