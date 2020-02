Cosa c’è di più veloce che questi panini morbidi senza lievitazione? Una ricxetta facilissima ma anche molto pratica per avere il pane fresco tutti i giorni.

Pane fatto in casa? Ormai sono tanti quelli che hanno detto addio alle panetterie e lo producono in proprio. Perché è sano, semplice e anche veloce. Come nel caso di questi panini morbidi senza lievitazione, piccole delizie da portare in tavola tutti i giorni.

Il trucco è semplice. Al posto del lievito di birra utilizzeremo il lievito istantaneo per torte salate. Poi versiamo tutti gli ingredienti in una ciotola, amalgamiamo e prepariamo il panetto. Appena è pronto, subito in forno, un’operazione che ci farà anche risparmiare tempo

Questi gustosi paninetti possono essere conservati morbidi fino ad un massimo di tre giorni, chiusi in un sacchetto per alimenti. E potrete darli tranquillamente anche ai vostri bimbi per la merenda a scuola, almeno saprete cosa mangiano.

Panini morbini ricetta facile e veloce

Nella ricetta che vi presentiamo c’è il latte. Se però preparate questi panini morbidi senza lievitazione per degli intolleranti al lattosio, potete anche sostituirlo con l’acqua.

Ingredienti:

450 g di farina 00

6 g di sale

200 ml di latte

1 uovo

30 g di olio di semi di arachidi

30 g di olio di oliva

1 cucchiaino di zucchero

1 bustina di lievito istantaneo per torte salate

semi misti

Preparazione



La ricetta dei panini morbidi senza lievitazione è davvero semplice. Partite mettendo in una ciotola la farina insieme al lievito, allo zucchero, all’uovo leggermente sbattuto, al latte, all’olio di semi e quello di oliva e infine il sale. Impastate velocemente con le mani fino ad ottenere un panetto bello liscio.

Appena il tempo di prepararlo e siete già pronti per i paninetti. Formate delle palline di impasto da 60-70 grammi e metteteli su una teglia ricoperta con carta forno. Spennellateli con olio di oliva e, se vi piace, cospargeteli con dei semi misti.

Infornate in forno preriscaldato a 180° per circa un massimo di 15 minuti. Quindi sfornate, fate raffreddare e portate in tavola

Una volta pronti, questi panini morbidi su possono anche congelare fino ad un massimo di tre mesi.