Grande Fratello Vip | Barbara Alberti abbandona: le parole di Signorini

Grande Fratello Vip | Barbara Alberi ha scelto di abbandonare di nuovo la casa più spiata d’Italia. Nemmeno le parole di Alfonso Signorini l’hanno tranquillizzata

Barbara Alberti, durante il momento dedicato alle nominations del Grande Fratello Vip, ha annunciato di voler ancora una volta abbandonare il gioco. A nulla sono servite le parole di Alfonso Signorini, che ha chiesto alla scrittrice di restare in quanto fortemente amata dal pubblico.

“No, Alfonso. Io non me la sento. Preferisco andare via” ha replicato Barbara. “Io posso soltanto che rispettare questa tua decisione, anche se il pubblico ti ama molto e preferisce tu prosegua con il tuo percorso nella casa” ha prontamente affermato Alfonso Signorini. “Lo so e ringrazio tutti, ma se resto rischio di ammalarmi peggio dell’altra volta” ha rivelato la Alberti. Barbara Alberti ha abbandonato il Grande Fratello Vip un’altra volta, ma questa è la volta decisiva: la scrittrice non potrà più tornare a far parte del cast del reality show di canale 5.

Barbara Alberti abbandona il Grande Fratello Vip: quando lascerà la casa

Barbara Alberti, dopo aver abbandonato il GF Vip già una volta, ha rivelato di averci pensato bene e di non aver più intenzione di restare all’interno della casa più spiata d’Italia.

La scrittrice ha spiegato ad Alfonso Signorini che non vive più bene quest’esperienza, che non riesce ad essere serena, e per questo preferisce concludere il suo Grande Fratello Vip adesso ad avere un buon ricordo dei giorni trascorsi in compagnia dei suoi colleghi.

“La scorsa volta sono finita in ospedale” ha affermato Barbara Alberti del Grande Fratello Vip, facendo riferimento a quando ha abbandonato la casa per qualche per motivi di salute. “Non vorrei che stasera potesse accadere qualcosa di peggio” ha concluso.

Alfonso Signorini di fronte a queste parole non ha potuto fare altro che assecondare la sua richiesta facendole lasciare subito il gioco. Anche se lei avrebbe preferito lasciare la casa domani mattina, passando ancora un’ultima notte con i suoi colleghi e amici.

Ormai la decisione è stata presa ed è più che ufficiale: Barbara Alberti ha lasciato il GF Vip.