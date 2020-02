GF Vip | Lite nella notte tra Paola e Serena | Video

Lite infuocata nella notte nella casa del GF Vip 2020 tra Paola Di Benedetto e Serena Enardu: l’ex Madre Natura si scaglia contro la fidanzata di Pago, video.

Paola Di Benedetto si scaglia contro Serena Enardu, nel cuore della notte, non condividendo il gesto di mettere like alle foto del tentatore Alessandro Graziani prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e prendendo le difese di Pago.

“Ma uno che deve fare? Vede la foto di uno a petto nudo del 26 gennaio e gli metti like… Anch’io al suo posto mi sarei incaz*ata”, dice l’ex Madre Natura.

“Tu sei così. Io, purtroppo, sono fatta male. C’è da capire che alle cose bisogna dare il giusto significato. Pago sa perfettamente che, per me, quella persona non ha nessun significato a livello sentimentale”, si difende la Enardu.

