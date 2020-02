Astrologia | La prova di coraggio che dovresti affrontare

,Nella vita ci sono prove che una volta superate aiutano ad acquisire forza e sicurezza. Scopri quella che dovresti affrontare in base al tuo segno zodiacale.

La vita è fatta di tanti piccoli esami che giorno dopo giorno ci portano a crescere e a maturare, definendo in parte ciò che siamo o che siamo destinati ad essere. Purtroppo tante volte ci si fa cogliere dalla paura di non farcela o da timori spesso inconsci e, proprio per questo, difficili da superare. Saper vivere consiste anche nel riuscire a comprendere le proprie risorse e gli eventuali limiti, giostrandosi in modo di avanzare sempre ma senza compiere passi falsi. Per questo, capire quando è il caso di spingersi un po’ più in là può diventare difficile, bloccandoci dinanzi a determinate scelte. Le varie fasi della vita, però, ci portano ad essere pronti verso determinate prove che potremmo definire di coraggio.

Una volta superate, infatti, ciò che resta è un senso di sicurezza e di forza che entra a far parte della persona, donando maggior fiducia e autostima. E visto che eventuali prove da superare possono variare anche in base all’influenza delle stelle, dopo aver visto qual è l’emozione che i vari segni zodiacali fanno fatica ad esprimere e perché i vari segni dello zodiaco pensano sempre al peggio oggi scopriremo qual è la prova di coraggio più adatta da affrontare prossimamente. Trattandosi di questioni spesso legate anche al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più precisa su come muoversi per affrontare una prova per la quale si è effettivamente pronti.

Astrologia: Ecco la prova che dovresti affrontare in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Fare la prima mossa in amore

Quando si tratta di sentimenti fai sempre una cerca fatica ad esporti perché ritieni che troppi sentimentalismi siano indice di debolezza. La verità è che le cose stanno proprio al contrario e che solo chi sa esprimere senza paure ciò che prova può dirsi una persona davvero forte. Se vuoi imparare ad avere maggior fiducia in te stessa, quindi, dovresti cercare di essere tu quella che fa la prima mossa. Se sei ancora single e ti piace qualcuno, quindi, non continuare a mandargli segnali in attesa di una sua mossa ma deciditi e fai tu stessa la prima. Comunque vadano le cose ti sarai esposta dimostrando un coraggio che probabilmente non sapevi neppure di avere. Se sei già impegnata, invece, prova a fare un gesto romantico verso la tua dolce metà. Sarà una bellissima sorpresa non solo per il partner ma anche per te stessa.che sotto una luce diversa riuscirai a cogliere aspetti di te più piacevoli di quanto non avresti mai immaginato.

Toro – Affrontare una nuova sfida

Negli ultimi tempi sei stata piuttosto frenata riguardo nuovi progetti o iniziative da intraprendere e tutto perché scottata da un’esperienza passata che ti ha in qualche modo segnata. La vita però va avanti e rimettersi in gioco è spesso il modo migliore per affrontare le cose e riprendere fiducia in se stessi. La prova di coraggio che dovresti affrontare riguarda quindi la tua più grande paura del momento ovvero lo scegliere di affrontare una nuova sfida che sia in grado di farti capire di quante risorse disponi e quanta forza sai mettere in campo quando la situazione lo impone. Provare a dimenticare ciò che è stato ti farà bene anche all’anima, donandoti nuova leggerezza alla quale potrai aggiungere i risultati della tua nuova sfida che, nel bene o nel male, saranno comunque diversi da quelli precedenti e ti sapranno certamente mostrare nuovi parti di te, sia quelle sulle quali lavorare che quelle da apprezzare e di cui andar fiera.

Gemelli – Provare a mettere da parte l’orgoglio

Sebbene tu sia una persona particolarmente gioviale e con la quale risulta sempre facile rapportasi, sei anche particolarmente orgogliosa. Questo aspetto ti porta a mettere spesso dei paletti che risultano davvero difficili da eliminare. Ne consegue che molti rapporti che potrebbero essere chiariti con uno scambio di battute finiscono invece con il giungere alla fine. Purtroppo, la tua rigidità, tante volte, è dovuta ad una paura del rifiuto o alla scarsa voglia di tornare su questioni per te spinose. Farlo, però, potrebbe aiutarti sia ad affrontare meglio le cose che ad imparare a convivere con la consapevolezza che un errore non deve necessariamente portare a qualcosa di brutto e che nella vita si può sempre tornare sui propri passi per intraprendere strade diverse. Provare a sentire qualcuno con cui hai litigato da poco per cercare un chiarimento potrebbe essere quindi la prova che ti serve per scoprirti una persona migliore e per allargare i tuoi orizzonti. Basterà questo semplice gesto per acquisire maggior sicurezza in te stessa.

Cancro – Far pace con una persona che ti sta a cuore

Diciamocelo, il tuo essere permalosa ti ha spinto più e più volte a compiere passi falsi dei quali ti sei successivamente pentita. Uno tra questi è sicuramente la lite con qualcuno che amavi e che ancora oggi ti brucia perché risuona come un vuoto nella tua vita. Accettare che anche tu puoi sbagliare e che chiedere scusa o cercare semplicemente un punto di incontro potrebbe portarti a chiudere per sempre questa porta con il passato, magari riallacciando il rapporto al quale tanto tenevi. In ogni caso, essere riuscita a superare questa paura e non dover più tentennare sulla mossa da compiere, ti donerà una leggerezza incredibile che con il tempo ti farà sentire più forte e sicura di te. Cosa della quale hai sempre un grande bisogno.

Leone – Chiedere scusa

Decisa, forte, orgogliosa e sempre pronta a dar battaglia a chi non la pensa come te, a volte anche fare un passo indietro può essere una mossa vincente, specie se ti accorgi di non aver agito sempre nel modo corretto. Anche se non ami dover ammettere i tuoi errori e se farlo ti costa una certa dose di energie, scegliere una persona a caso tra quelle che sai di aver ferito e scusarti con il cuore potrebbe essere la prova di coraggio che ti serve per scoprire nuovi modi di affrontare le cose e la capacità che hai di cadere sempre in piedi, anche mostrando un atto che vedi da sempre come di debolezza. La vera forza, però, è qualcosa che spesso e volentieri è difficile da definire e che nel tuo caso sta proprio nella capacità di ravvederti, tornare sui tuoi passi e chiedere scusa a qualcuno. Scoprire che pur facendolo la tua credibilità rimane intatta sarà una sferzata di energia e di nuova forza che ti renderà indubbiamente felice.

Vergine – Cambiare una delle tue abitudini

All’interno dello zodiaco sei indubbiamente la persona più abitudinaria tra tutte nonché quella che fa maggior fatica ad uscire dalla propria comfort zone fatta di orari fissi e di gesti che si ripetono ogni giorno. Questo tuo modo rilassante di affrontare la vita, però, ti porta ad entrare facilmente in crisi ad ogni più piccolo cambiamento. Per questo motivo, una prova di coraggio che potresti decidere di affrontare è quella che ti vede cambiare almeno una delle tue abitudini. Una cosa che dovrai fare in modo repentino e non gradualmente. Se sceglierai di viverla con la giusta predisposizione d’animo ti darà infatti una serenità che neppure immagini. Scoprire di poter far fronte anche ad un cambiamento improvviso senza per questo trovarti in chissà quale situazione di pericolo, ti aiuterà a ridefinire i tuoi limiti e a cogliere delle potenzialità che fino a poco prima ignoravi. In questo modo anche la sicurezza di te aumenterà e ti scoprirai più felice e pronta nei confronti della vita di tutti i giorni.

