Amici di Maria De Filippi slitta al venerdì. GF Vip a rischio? – VIDEO

Amici di Maria De Filippi andrà in onda il venerdì sera e non più il sabato. Il talent show prenderà il posto di Alfonso Signorini?

Amici di Maria De Filippi andrà in onda il venerdì sera e non più al sabato come tradizione insegna.

A dare la notizia è il portale Tv Blog, che rivela in anteprima che la moglie di Maurizio Costanzo andrà a scontrarsi, in un primo momento, contro Carlo Conti e la Corrida e, qualora dovesse rivelarsi un successo, ritornare al sabato contro Milly Carlucci, che da anni vince la sfida del sabato sera.

Alfonso Signorini, visto che Maria andrà in onda il venerdì, cambierà giorno visto che è quello destinato al secondo appuntamento con il GF Vip?

Leggi anche:

Pago contro gli autori del GF Vip: “Vogliono farmi litigare con Serena!”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Alfonso Signorini potrebbe cambiare il giorno della messa in onda o passare a soltanto un appuntamento a settimana.