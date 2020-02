Adele irriconoscibile agli Oscar con 30 chili in meno – VIDEO

Adele durante il parte dedicato alla fine degli Oscar 2020 è apparsa irriconoscibile con 30 chili in meno

La cantante inglese Adele era irriconoscibile agli Oscar 2020. L’artista, oltre ad essere famosa per la sua bella voce, è nota al pubblico di tutto il mondo anche per le sue curve generose, curve che sono sparite dopo una drastica dieta intrapresa dalla cantante.

Adele ha perso 30 chili, scegliendo di adottare uno stile di alimentare sano, lasciandosi alle spalle vino, alcool e caffè. Il risultato di questa scelta è visibile a tutti.

I fan della cantante, però, non sembrano aver apprezzato la scelta. In quanto hanno deliberatamente rivelato di preferire la cantante con qualche chilo in più e non così magra come appare oggi.