che tempo farà domani

Le previsioni meteo di domani ci dicono che tempo farà martedì 11 febbraio nelle tre principali aree della Penisola, incluse temperature ed eventuali precipitazioni.

Una settimana apertasi senza dubbio non nel migliore dei modi, con nuvole pronte ad avanzare un po’ ovunque e a portare qua e là anche qualche precipitazione.

Le previsioni meteo di oggi ci avevano infatti presentato un lunedì all’insegna di un tempo in peggioramento e viene ora da chiedersi se la situazione rimarrà tale anche nei prossimi giorni.

Scopriamolo allora insieme grazie alle previsioni del tempo per la giornata di martedì 11 febbraio.

Previsioni meteo domani, martedì 11 febbraio

Un cielo che va nuovamente rasserenandosi quello che possiamo attenderci per la giornata di domani.

Il sole sembra avere nuovamente la meglio e ci fa sperare in un proseguo di settimana più sereno.

Scopriamo intanto però come andrà la giornata di domani grazie alle previsioni meteo zona per zona, le più dettagliate possibile.

Nord

Torna ad avere la meglio il bel tempo sulle regioni del settentrione italiano, con una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, eccezion fatta per nevicate sui settori alpini di confine che si allargheranno sino a quote collinari. Le temperature appaiono in aumento, con massime che ondeggeranno tra i 15 e i 19 gradi.

Centro

Anche sulle regioni de centro Italia la tendenza di massima sarà all’insegna del bel tempo, con ampi spazi soleggiati un po’ ovunque, ad eccezione di qualche annuvolamento sull’Appennino. Le temperature si registrano qui invece stabili, con massime comprese tra i 15 e i 20 gradi.

Sud

Leggermente peggiori le previsioni che riguardano le regioni meridionali dove una nuvolosità irregolare imperverserà in particolare sulle aree tirreniche. Per lo più si tratterà comunque di residue pioviggini in via di miglioramento. Per il resto delle zone potremo attenderci un cielo in prevalenza soleggiato. Le temperature si presentano anche qui in rialzo, con massime comprese tra i 15 e i 20 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com