Grande Fratello Vip | Adriana Volpe delusa: “Godono del dolore altrui”

Grande Fratello Vip | Adriana Volpe ha confidato a Paola Di Benedetto di essere delusa dai concorrenti di Alfonso Signorini

Momenti difficili per Adriana Volpe. La storica conduttrice di Rai 2 non ha vissuto bene questa sua prima settimana di nominatin al Grande Fratello Vip, insinuando che molti dei suoi compagni di viaggio godono nel vedere la sofferenza altrui.

La confessione, fatta a quattro occhi a Paola Di Benedetto, ha stupito il pubblico del piccolo schermo, che ha letto per la prima volta negli occhi della conduttrice la delusione. Delusione inaspettata visto che qualche giorno prima aveva chiarito ogni dissapore con Barbara Alberti, con cui ha avuto numerosi scontri a causa dell’uscita di Rita Rusic.

“Ho notato che un po’ di persone qua dentro godono nel vedere le persone soffrire” ha spiazzato Adriana Volpe al Grande Fratello Vip. “Loro godono della sofferenza altrui, ci sguazzano dentro” ha continuato la conduttrice, ma quando Paola di Benedetto le ha chiesto a chi si riferisse, Adriana ha preferito non fare alcun nome. A chi si riferiva?

Paola Di Benedetto consola Adriana Volpe al Grande Fratello Vip

Adriana Volpe, che di recente è scoppiata in lacrime a causa di Antonella Elia, rispetto alle altre settimane, è apparsa piuttosto spenta a causa di queste persone che godrebbero della sofferenza altrui.

Paola Di Benedetto ha consolato Adriana Volpe al Grande Fratello Vip che purtroppo certo tipo di situazioni sono più che normali, soprattutto in un contesto particolare come quello della casa più spiata d’Italia.

“Non sei sola in questa situazione” ha esclamato Paola Di Benedetto al GF Vip. “Domani potrebbe capitare anche a me” ha concluso. Adriana Vole si riprenderà in tempo per stasera, visto che rischia di lasciare in maniera definitiva il gioco?

Tra l’altro, oltre al risultato della nomination, stasera nella casa sarebbe dovuta entrare anche Miriana Trevisan, ma ha comunicato sui social che la sua ospitata è saltata, senza spiegarne il motivo.

Stasera, probabilmente, Alfonso Signorini chiederà ad Adriana Volpe al GF Vip a quali concorrenti si riferisse e in diretta non potrà in alcun modo evitare la domanda e ci sarà un nuovo faccia a faccia nella casa più spiata d’Italia.