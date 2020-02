Balsamo per capelli | I 15 usi alternativi che non conoscevi

Balsamo per capelli | I 15 usi alternativi che non conoscevi prima. Ecco come puoi utilizzarlo per risolvere alcuni “problemi” di uso quotidiano

Siamo abituati ad accostare la parola “balsamo” alla cura dei capelli ma, molte persone non sanno che il classico balsamo usato per i capelli può essere utilizzato anche per molte altre cose, per risolvere alcuni tipi di “problemi” di uso quotidiano. In modo particolare, il balsamo può essere usato per risolvere ben 15 problemi a cui non avevi proprio pensato.

Scopriamo, quindi, quali sono questi usi alternativi che il balsamo può regalarvi ogni giorno per risolvere i vostri “problemi casalinghi”. Da oggi il balsamo non sarà più “solo” il tuo balsamo per la cura dei capelli.

Quanti di noi acquistano prodotti di bellezza per la cura dei capelli. Tra questi il balsamo rientra nell’elenco. Non può mancare perché rende i capelli soffici al pettine e li libera dai nodi.

Sapevate che il balsamo può essere utile per risolvere diversi problemi casalinghi? Ecco, quindi, i 15 usi alternativi del balsamo per capelli che ti semplificheranno la vita!

1. Per pulire le setole dei pennelli da trucco

Il balsamo è perfetto per pulire le setole dei pennelli del trucco o quelli che utilizzate per dipingere, basta immergerli in un bicchiere dove avete messo acqua e un cucchiaio di balsamo e lasciate a riposo per 30 minuti. Risciacquate con acqua tiepida. I vostri pennelli saranno come nuovi, pronti per essere riutilizzati per il trucco o per i vostri dipinti!

2. Per sbloccare la zip dei pantaloni

Il balsamo è ottimo per sbloccare le zip di pantaloni, gonne, jeans e ogni capo che abbia una qualunque zip. Come riuscirci? Semplice, basta applicare un po’ di balsamo per capelli sulla zip incastrata e avrete risolto il vostro problema!

3. Capi infeltriti come nuovi con il balsamo

Per ridare vigore a capi infeltriti, potete utilizzare il balsamo, sciogliendone 2 cucchiai in una vaschetta con dell’acqua. Immergete gli indumenti e lasciate agire per 1 ora, quindi stendeteli senza risciacquarli. I vostri capi infeltriti saranno come nuovi.

4. Per una depilazione perfetta

Il balsamo dei capelli sarà il vostro aiuto durante la depilazione quando avete dimenticato di acquistare il prodotto specifico per la depilazione come la schiuma da barba. Usando il balsamo sulle zone da depilare, la lametta scorrerà sulla pelle liscia come l’olio. Questo rimedio sarà utile sia per le donne che, ovviamente, per gli uomini e lascerà le vostre gambe morbide e profumate.

5. Per pulire scarpe, borse in pelle

Può capitare che le vostre scarpe si opacizzino a causa degli agenti atmosferici, come neve e pioggia, durante l’inverno. Ed è davvero fastidioso. Provate a trattare queste macchie sulla pelle della scarpa col balsamo, prima di usarle, e non dovreste più avere problemi. Il balsamo? Provalo anche su borse, pochette e ogni oggetto di pelle o similpelle. Per cosa? Ovvio, per pulire la pelle o il similpelle; basta stendere il balsamo con un panno morbido e strofinare leggermente fino a completo assorbimento. L’effetto è immediato, scarpe, borse, ecc. come appena comprati!

6. Per liberare gli scarichi bloccati

Versate il balsamo negli scarichi, assieme a dell’acqua calda; riuscirete a liberarli da quegli odiosi ingorghi che si creano. Pulite e sbloccate lo scarico del lavandino otturato con una porzione di balsamo: lasciate che scorra lungo la tubatura e poi risciacquate con acqua calda. Funziona come un lubrificante, per cui pulirà tutte le superfici otturate.

7. Come ammorbidente per la lavatrice

Avete dimenticato di acquistare l’ammorbidente per la lavatrice o vi siete resi conto che l’avete appena terminato? Niente paura, usate il balsamo per capelli, ideale come ammorbidente da mettere in lavatrice. Basta mezzo tappo in lavatrice nell’apposita vaschetta dell’ammorbidente per ottenere un risultato davvero sorprendente! Provare per credere. In più, l’uso del balsamo è ideale anche per quei capi d’abbigliamento delicati che potete lavare solo a mano. Assicuratevi di lavare il tutto a temperatura ambiente, e di strizzare accuratamente, prima di mettere ad asciugare.

In più, se volete profumare i vostri capi da lavare, versate una goccia di balsamo nel carico della lavatrice, prima di azionare la centrifuga: darà al bucato un inconfondibile profumo di fresco e pulito.

8. Latte detergente per rimuovere il trucco

Un po’ come l’ammorbidente per la lavatrice, magari anche qui, avete dimenticato di acquistare il latte detergente per struccarvi o, vi siete resi conto che la boccetta del vostro struccante è appena finito? Nulla di cui preoccuparvi, usate il balsamo per capelli al posto del detergente. Il risultato sarà identico! Niente tracce di trucco e una pelle liscia e morbida. Basterà mettere una noce di balsamo su un dischetto struccante o un po’ di cotone e strofinare delicatamente la pelle del viso. Procedete poi a sciacquarvi con abbondante acqua: il risultato? Perfetto!

9. Usalo contro la ruggine e le porte cigolanti

Sapevi che il balsamo è miracoloso per rimuovere la ruggine? Stendete il balsamo sugli attrezzi da lavoro prima di riporli e vedrete che risultato. Le porte cigolanti saranno definitivamente un ricordo se le tratterete con del balsamo per capelli – che, per altro, profuma molto di più dei comuni lucidi e vernici.

10. Quando la maglia si rimpicciolisce



Avete accidentalmente lavato in lavatrice il vostro maglione di lana preferito e adesso non riuscite più ad entrarci dentro? Mettetelo in un recipiente colmo d’acqua, con l’aggiunta di un cucchiaio di balsamo. Una volta che il maglione è stato a mollo per un po’, potete, con molta delicatezza, cercare di allargarlo di nuovo. A onor del vero, bisogna dire che questo trucco non funziona sempre.

11. Per sfilare un anello incastrato

Questo problema può essere particolarmente doloroso. Provate a porre un po’ di balsamo sul dito, in prossimità dell’anello, e cominciate a tirare molto piano l’anello, avanti e indietro, fino a che non verrà via.

12. Per la manicure

Se le vostre cuticole sono senza controllo, potete ammorbidirle con del balsamo, prima di provare a spingerle delicatamente indietro. Questo renderà le cose molto più semplici. Usare il balsamo per capelli per la vostra manicure, renderà il lavoro molto più semplice e veloce.

13. Mai più capelli elettrici e arruffati



Se i vostri capelli sono elettrici e non riuscite a dargli forma, usate una goccia di balsamo per modellarli con le mani. Questa tecnica è ideale anche per i capelli arricciati dall’umidità.

Se, invece, i vostri capelli tendono ad arruffarsi tanto che avete l’impressione di avere “un nido in testa”, mescolate dell’acqua con del balsamo in una bottiglia (1/10 di balsamo, 9/10 d’acqua), spruzzate direttamente sui capelli e cominciate a districare questo groviglio, con pazienza e delicatezza.

14. Per lucidare superfici metalliche

Il balsamo per capelli funziona come un ottimo lucido per le superfici metalliche, come frigoriferi, plafoniere e altri elettrodomestici simili. Dopo il balsamo, assicuratevi di passare sopra la superficie trattata con un panno pulito.

15. Rimuovere cerotti senza dolore

Chissà quante volte avete dovuto togliere il cerotto e avete provato dolore. Basta passare un filo di balsamo nei contorni e il cerotto si stacca all’istante. Quindi, per evitare di soffrire, mentre state rimuovendo cerotti e bende, versate un po’ di balsamo sulla superficie interessata: aiuterà ad attenuare il senso di “appiccicaticcio” sulla pelle, ed eviterete di farvi ulteriormente male.

Ora che avete scoperto i vari usi alternativi del balsamo per capelli, sono sicura che non vedrete più il balsamo allo stesso modo di prima! Insomma, una valida alternativa non solo per i vostri capelli ma un modo per semplificare la vostra vita ogni giorno, quando volete, semplicemente utilizzando il vostro balsamo per capelli!