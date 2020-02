San Valentino è ormai alle porte ed ognuno di noi sogna di trascorrerlo in modo speciale. Ecco il più adatto ad ogni segno dello zodiaco.

La giornata di San Valentino è sempre più vicina e come ogni anno ci sono coppie che l’attendono con trepidazione per dedicarsi un’intera giornata ed altre che invece cercano di evitarla come la peste. Nella maggior parte dei casi, però, è spesso difficile astrarsi del tutto perché tra i due c’è quasi sempre uno che sogna di ricevere dolci e regali o che anela a delle ore da trascorrere da soli e lontani dal tran tran quotidiano.

E visto che le inclinazioni su come passare questa giornata risentono, almeno in parte, dell’influenza delle stelle, oggi dopo aver visto che cioccolatini regalare ai vari segni dello zodiaco e qual è il regalo di San Valentino perfetto per le donne dello zodiaco, scopriremo insieme qual è il miglior modo di passare San Valentino per ogni segno dello zodiaco. In questo modo chi vorrà stupire il partner avrà modo di prendere spunto per qualche idea diversa dal solito. Come sempre, trattandosi di qualcosa che ha a che fare con i sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere più opzioni tra le quali scegliere.

Oroscopo di San Valentino: il modo migliore di passare la giornata per ogni segno zodiacale

Ariete – Andando al cinema e in un locale alla moda

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone dinamiche che anche nei giorni più improbabili amano stare tra la gente e divertirsi più che possono. Anche a San Valentino, quindi, è bene tenere a mente questo particolare in modo da rendere la giornata davvero speciale. Per avere un momento a due si può optare per il cinema al quale far seguire una cena romantica in un locale alla moda. E per il dopo cena? Si può scegliere di stare insieme da qualche parte per scambiarsi regali ed effusioni o unirsi agli amici e andare in giro per locali. Ciò che conta è divertirsi insieme e vivere al meglio il momento.

Toro – Trascorrendo una serata romantica

I nativi del Toro sono tra i segni più romantici dello zodiaco. Per San Valentino, quindi, desiderano sicuramente qualcosa di speciale. Le opzioni nel loro caso sono varie ma sempre con un comune denominatore che è appunto quello dell’atmosfera romantica. Si può quindi optare per una cenetta a casa dove mangiare insieme i piatti preferiti da entrambi o per una serata davanti alla tv, guardando un film romantico e condividendo coccole e cioccolatini. Ovviamente si può anche uscire, scegliendo un locale caldo ed accogliente dove mangiare insieme qualcosa di buono. In tal caso, anche una passeggiata mano nella mano sarà più che apprezzata. Ciò che conta davvero è la comunione di intenti e la voglia reciproca di stare insieme.

Gemelli – Andando ad una festa

I nati sotto il segno dei Gemelli non sono esattamente romantici e quando arriva San Valentino non hanno molte ambizioni. D’altro canto, ignorare del tutto la festa gli sembrerebbe strano. Cosa fare allora? Se ci sono feste a tema, partecipare sarà un buon modo per ingannare il tempo, facendo qualcosa di nuovo. Ciò che conta è puntare sull’originalità ed evitare la classica cena a lume di candela, a meno che non ci sia un particolare a renderla davvero speciale. Un dopo cena in giro per locali, magari incontrando persino gli amici sarà un buon modo per concludere in bellezza una giornata dedicata sicuramente alle coppie ma anche all’amore in generale.

Cancro – Con una passeggiata ed una cena romantica

I nativi del Cancro amano particolarmente la festa di San Valentino e quando sono impegnati sentimentalmente apprezzano ogni tipo di romanticismo. Molto in linea con tutto ciò che è convenzionale, saranno più che felici di trascorrere la giornata insieme, tra passeggiate romantiche, scambio di regali e, ovviamente, una cena romantica in qualche locale elegante che preveda la giusta atmosfera. Detto ciò, ogni proposta seppur in linea con il mood romantico sarà accolta con entusiasmo. Dopotutto ciò a cui aspirano è trascorrere una giornata che sia impregnata d’amore e che li faccia sentire più in sintonia che mai con la persona che amano.

Leone – Trascorrendo una giornata da sogno

I nati sotto il segno del Leone hanno bisogno di sentirsi sempre al centro dell’attenzione e questo non cambia neppure a San Valentino. In occasione di questa giornata, amano l’idea di essere coccolati dal partner e di sentirsi più importanti che mai ai suoi occhi. Che si tratti di passeggiate romantiche o di cene fuori, ciò a cui tengono di più è che si vada in posti rinomati, dove potersi vestire bene e sentirsi i protagonisti di una favola d’amore almeno per un giorno. Regali e cioccolatini sono ovviamente parte del pacchetto. Perché ai nativi del segno, si sa, piace fare le cose in grande stile.

Vergine – Uscendo insieme anche con altre coppie

I nativi della Vergine, di solito, non hanno particolari aspettative per la festa di San Valentino. Ciò che gli preme è passare la giornata in modo rilassante e fare qualcosa di interessante con la propria metà. Di solito si trovano bene ad uscire, girare per le strade e cogliere l’atmosfera che sta loro intorno. Anche per quanto riguarda la classica cena romantica, si accordano perfettamente anche ad una cena normale e se capita non disdegnano di uscire con altre coppie in modo da passare il tempo in modo diverso. Ancor meglio se si tratta di amici ai quali si sentono particolarmente legati. Insomma, per loro si tratta per lo più di una giornata come tutte le altre.

