Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà lungo l’intera Penisola, con un dettagliato prospetto, zona per zona, di piogge, temperature e molto altro ancora per la giornata di lunedì 10 febbraio.

Dopo un weekend in cui le previsioni meteo ci hanno parlato sia sabato che domenica di sole, sole e ancora sole, l’inizio della nuova settimana potrebbe riservare sorprese non esattamente in positivo.

Il meteo di oggi già iniziava a presentare l’avanzare di nubi un po’ ovunque ed ecco che ora, nella giornata di lunedì, il molte zone la nuvolosità troverà in fine sfogo e una certa stabilità.

Ma scopriamo più nel dettaglio come andranno le cose.

Previsioni meteo domani, lunedì 10 febbraio

Le previsioni meteo di domani ci parlano di una situazione climatica all’insegna del generale peggioramento, con nuvolosità che spesso potranno dare anche origine a piogge e, ad alta quota, a cospicue nevicate.

Scopriamo allora le previsioni meteo zona per zona per la giornata di lunedì 10 febbraio.

Nord

La giornata non inizierà certo al meglio per le regioni del settentrione italiano, un avvio all’insegna della nuvolosità con piogge sul Friuli-Venezia Giulia ma poi una generale tendenza al miglioramento. Più variabile invece la situazione sulle Alpi, con locali nevicate e venti tempestosi. Le temperature si registreranno in aumento, con massime comprese tra i 13 e i 17 gradi.

Centro

Anche le regioni centrali registreranno una nuvolosità diffusa, in particolare modo sulle regioni tirreniche, con locali piogge nelle aree dell’Appennino. Forti venti si alzeranno da Ponente e porteranno, tra le altre cose, temperature in rialzo, con massime che oscilleranno tra i 14 e i 19 gradi.

Sud

Anche sulle zone del meridione potremo assistere a una nuvolosità irregolare in transito, più compatta sui versanti tirrenici e con locali piogge tra Campania e alta Calabria. Le temperature appaiono anche qui in rialzo, con massime che si assesteranno un po’ ovunque tra i 14 e i 19 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com