Cosa cucino con il Pesce | 5 Ricette video sane e veloci

Cosa cucino con il Pesce azzurro | 5 ricette video semplici e salutari, veloci ed economiche per portare in tavola piatti sani e golosi

Il pesce azzurro racchiude molte specie ittiche differenti, tutte accomunate da alcune caratteristiche fisiche e nutrizionali.

Tutti i pesci che appartengono a questo gruppo si riconoscono per il colore delle squame, blu sul dorso e argento sulla pancia, ma anche e soprattutto per l’elevato contenuto di grassi e proteine “buone”.

Grazie alla concentrazione di omega3, ma anche di proteine, vitamine e sali minerali, il pesce azzurro è una vera fonte di proprietà benefiche praticamente priva di controindicazioni: l’unica raccomandazione è quella di consumarlo previa cottura (o congelamento), scegliendo metodi sani, brevi e semplici per preservarne il contenuto di nutrienti.

Il pesce azzurro in cucina può diventare protagonista di tantissime ricette: protagonista indiscusso di primi e secondi piatti, è ottimo sia al forno che alla griglia, ma anche al cartoccio o al vapore. Ogni tanto, poi, si può fare un piccolo strappo alla regola e godersi una golosità a base di pesce fritto!

In questo articolo troverete 5 video ricette facili e veloci per imparare a cucinare il pesce azzurro alla perfezione.

Cosa cucino con Pesce azzurro | Le ricette salutari ed economiche

Ricetta | Spaghetti con ragù di Alici – VIDEO

Questo primo piatto vede protagonista un tipo di pesce azzurro molto amato: stiamo parlando delle alici, che in questa video ricetta sono la base del sughetto goloso con cui condire dei saporitissimi spaghetti.

Ricetta | Sgombro al forno con patate – VIDEO

Una ricetta sana, gustosa e facile da preparare: bastano davvero pochi passaggi per portare in tavola un favoloso piatto a base di pesce con contorno di patate. Lo sgombro si cuoce al forno assieme alle patate tagliate sottilissime, per un risultato veloce e buonissimo.

Ricetta | Tonno al sesamo con salsa alla menta e basilico – VIDEO

Il tonno fresco è una specie di pesce azzurro apprezzatissima a tavola, perfetto per realizzare un secondo piatto raffinato ma allo stesso tempo semplice e veloce da preparare: in questo caso, i tranci di tonno sono abbinati alla croccantezza del sesamo e a una sfiziosa salsa a base di erbe aromatiche.

Ricetta | Pesce spada alla griglia – VIDEO

Una delle cotture che esalta maggiormente il sapore del pesce è quella alla griglia, semplice da eseguire e veloce specialmente nel caso dei tranci di pesce che non hanno bisogno di essere né eviscerati né spinati. Stiamo parlando del pesce spada da fare arrosto alla griglia, un pesce quindi pratico da cucinare e che richiede solo qualche accorgimento per ottenere un ottimo risultato. Ad esempio, fate attenzione che non si attacchi alla griglia e che non si arrostisca troppo.

Ricetta | Tortino di alici e patate croccante – VIDEO

In ultimo oggi vi proponiamo un’altra gustosa ricetta al forno: il tortino di alici e patate, con strati di patate croccanti si alternano a morbidi filetti di alici aromatizzati con erbe e scorza di limone per rendere profumata e aromatica la preparazione. Questo secondo piatto genuino e leggero esalta il gusto di questo pesce azzurro prelibato che si ritrova in tante sfiziose ricette. Scopriamo la video ricetta di seguito

Consigli | Come pulire il pesce azzurro

Innanzitutto è bene subito specificare i pesci più comuni che rientrano nella categoria del pesce azzurro sono lo sgombro, le alici o acciughe, le sarde e le aringhe. Allargando il gruppo si trovano anche il tonno, la palamita, il pesce spada e pesci di grossa taglia che con gli altri hanno in comune solo il colore azzurro. Mentre il merluzzo, erroneamente considerato un tipo di pesce azzurro, fa parte della categoria dei pesci bianchi dalla carne delicata.

Ogni pesce, però, si pulisce in modo differente in base alla grandezza e alla preparazione che volete realizzare. Partiamo dai pesci piccoli come le sarde e le alici, semplici da pulire e da cucinare. In questo caso tagliate la testa, estraete la lisca e le interiora e accertatevi che non siano rimasti dei residui. In altri casi, invece, basta incidere un taglio sul ventre per rimuovere intestino e lische. Dopodiché, passate il pesce sotto l’acqua corrente e sciacquatene l’interno. I pesci grossi come il pesce spada e il tonno vengono tagliati in tranci, mentre quelli medi vanno pareggiati, eliminando coda, testa e pinne. A meno che non vogliate realizzare una cottura al sale e alla griglia, andrebbero poi privati delle squame con l’aiuto di un coltello.

Come pulire il pesce? Ecco Il video tutorial che ti spiega come fare

Ora che hai proprio tutto, puoi iniziare a cucinare la ricetta che più ti piace, o magari provarle tutte, perché no! I tuoi commensali rimarranno stupiti dalla bontà dei piatti e dalla bravura dello chef! Buon Appetito a voi!