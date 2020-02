Scopri le dieci posizioni yoga base, gli asana più famosi e i loro benefici per corpo e mente della persona che li esegue.

Asana, ovvero le posizioni yoga, vie fisiche per raggiungere alti livelli di concentrazione ed elevazione, oltre a qualche notevole beneficio per il nostro corpo.

Già altre volte abbiamo affrontato questo argomento, premettendo che certo non lo si può esaurire nello spazio di un articolo.

Anche questa volta così mireremo a darvi un’infarinatura generale, sperando di incuriosirvi e spingervi poi ad andare ad approfondire la materia partendo magari anche dia link proposti qua sotto.

Parliamo allora di dieci asana base scoprendone insieme non la tecnica di esecuzione bensì i benefici da esse garantiti per mente e corpo. Chissà che non ce ne sia qualcuno che potrebbe suscitare il vostro interesse.

Posizioni yoga e benefici nascosti

Nello sterminato mondo delle posizioni yoga, i così detti asana, l’unione di benefici per la mente e per il corpo è un punto fermo irrinunciabile: attraverso una corretta respirazione in studiate posizione si lavora su organi vitali, muscolatura, ossa e mente.

A tal proposito vi illustriamo i benefici di dieci tra le più note posizioni ed esercizi yoga, una sorta di vademecum per cercare di affrontare qualche piccolo problema e alleviare qualche dolcetto qua e là.

Esploriamo insieme questo universo di opportunità e, se possibile, rivogliamoci poi a un esperto per immorale ad eseguire al meglio gli esercizi e le posizione proposte.

Posizione del ponte – Se hai dolori al coccige verranno alleviati e la spina dorsale acquisirà flessibilità. Addominali, gambe e glutei verranno rinforzati e tutti gli organi pelvici ne gioveranno.

Sequenza gatto mucca – Se vuoi lavorare su equilibrio e coordinazione è la posizione giusta. La schiena inoltre si allungherà e rafforzerà, così come addome, collo e fianchi. Rilasserai così anche la muscolatura della zona lombare e del collo.

Posizione delle gambe al muro – Ottima per alleviare le tensioni, in particolare di zona lombare e della testa. Anche la circolazione ne gioverà e, soprattutto, la vostra mente: lo stress piano piano si scioglierà e godrete anche di un miglior sonno.

Posizione del cobra – Rafforza i muscoli del tronco e contemporaneamente allunga la schiena, i muscoli addominali e allevia eventuali piccoli dolori, compresi quelli causati da problemi al coccige.

Posizione della testa sul ginocchio – Il naturale allungamento di gambe e schiena aiuta a rilassare la mente assieme al corpo e a combattere ansia e depressione, oltre a una buona stimolazione di reni e fegato.

Piegamento in avanti in piedi – Le tensioni a schiena, collo e gambe si allenteranno e anche gli stati depressivi potranno giovarne.

Posizione del bambino – Stimolerete così fegato, vescica, milza e pancreas, migliorando la vostra digestione. Inoltre potenzierete le gambe e distenderete le vertebre.

Posizione dell’eroe – A giovarne sarà in particolare la circolazione cosa che consentirà di alleviare il gonfiore delle gambe che si allungheranno dai fianchi ai piedi. Anche la postura ne gioverà e l’arco plantare sarà rinforzato.

Posizione del cammello – Anche qui si lavorerà sulla postura, rafforzando i muscoli della schiena e allungando addome, petto, collo, inguine, fianchi, caviglie e flessori dell’anca.

Posizione del cane a testa in giù – Stress e lievi forme depressive ne gioveranno, donando nuova energia alla mente. I muscoli si distenderanno e spalle, gambe e braccia si rafforzeranno.