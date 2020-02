Piero Pelu sale sul palco dell’Ariston mostrando sul petto la frase della sua canzone e corre tra la platea per una ondata di energia a Sanremo 2020

Piero Pelù è sicuramente l’animo più rock di questo Sanremo 2020. Un cantante che negli anni non ha mai tradito il suo genere e che per la prima volta sale sul palco dell’Ariston a portare la sua musica. In questa serata finale il leader dei Litfiba, si presenta con un look molto aggressivo come il suo solito e con una grande scritta sul petto “ ‘tu 6 molto di +’ . Una frase della sua canzone Gigante dedicata al nipotino.

Pelù come sappiamo in questa canzone racconta le emozione dell’essere diventato nonno, una canzone dal rock poetico dove il cantante fa gli auguri al nuovo arrivato che Pelu definisce “il mio Gesù la luce sul nulla, un piccolo Buddha”.

Piero Pelu crea scompiglio in platea

Un’esibizione quella di Pelu condita anche anche da una gag: infatti il cantante toscano che si scatena sul palco scendendo anche in platea finge di rubare la borsetta ad una ignara spettatrice e la porta sul palco.

Dopo l’esibizione arriva Amadeus che dichiara “C’è uno scippo di mezzo” ,e poi restituisce la signora la sua borsa. Certo che stupisce la grande vivacità di nonno Pelu che santa e balla sul palco come un ragazzino. Un arrivo quello del rocker toscano che ha portato molta energia al Festival . Pelù forse inaspettatamente è in alto in classifica: chissà se riuscirà ad arrivare tra i primi tre in classifica.

Intanto per la serata finale arriva anche la moglie, Gianna Fratta. Una coppia che molti definiscono strana: lui rocker e lei direttrice di orchestra, il Diablo e l’acqua santa.