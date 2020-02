Previsioni meteo domani | Che tempo farà domenica 9 febbraio 2020?

Le previsioni meteo di domani ci dicono che tempo farà nelle tre principali aree della Penisola durante la giornata di domenica 9 febbraio.

Un sabato all’insegna del sole va concludendosi. Così come le previsioni meteo di oggi ci avevano anticipato, il sole ha infatti prevalso e ci ha regalato un inizio weekend veramente impeccabile.

La domenica che sta per arrivare sarà all’altezza? Lo scopriamo subito insieme grazie alle previsioni del tempo di domani, un dettagliato prospetto che, zona per zona, ci illustra come sarà il cielo e che temperature avremo lungo la giornata di domenica, 9 febbraio.

Previsioni meteo domani, domenica 9 febbraio

Che tempo farà allora domani? Il sole avrà a quanto pare ancora la meglio ma qualche nuvola inizierà ad avanzare un po’ ovunque, spesso attendendo le ore della sera e cedendo anche a qualche precipitazione inattesa.

Qua sotto vi illustriamo come tutto ciò avverrà nelle varie zone della Penisola. Nord, sud e centro Italia vivranno infatti diversamente questo passaggio dal sole alle nubi, soprattutto cont empi del tutto personali.

Vediamoli insieme un po' più nel dettaglio

Nord

Aumentano lentamente le nubi sul settentrione italiano con una nuvolosità che porterà sino a cieli nuvolosi o molto nuvolosità, anche con locali fenomeni su Liguria e rilievi centro occidentali. Le temperature si registrano in lieve diminuzione, con massime comprese tra gli 8 e i 12 gradi.

Centro

Le regioni del centro si sveglieranno sotto il sole ma con nubi in aumento da Ovest e con locali piogge, soprattutto sulle aree Tirreniche. Le temperature appaiono senza variazioni di peso, con massime comprese tra i 12 e i 15 gradi.

Sud

Anche la domenica del meridione si aprirà all’insegna del bel tempo ma con nubi che si presenteranno poi lungo le ore della sera, in particolar modo su settori tirrenici e Sicilia, con piogge sull’alta Campania. Le temperature appaiono senza variazioni, con massime che si assesteranno tra i 12 e i 17 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com