Bugo e Morgan, i retroscena sulla lite a Sanremo che ha portato alla squalifica di entrambi: il post sul presunto sabotatore alle prove.

Cos’è successo davvero tra Bugo e Morgan prima della lite in diretta a Sanremo 2020 e della relativa squalifica? Secondo alcuni rumors, tra i due gli screzi erano cominciati già durante le prove per la serata delle cover al punto che Morgan, su Facebook, aveva scritto un lungo post in cui parlava di un sabotatore.

Bugo e Morgan squalificati da Sanremo 2020, retroscena sulla lite: “tutto il casino che c’è stato è avvenuto per mano di un sabotatore”

Un post pubblicato da Morgan su Facebook, poco prima che iniziasse la serata dei duetti a cui non era presente Fiorello, rivela i retroscena di quello che è poi accaduto durante la parte finale della quarta serata di Sanremo 2020 e che ha portato prima alla lite e poi alla squalifica.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Poco prima di salire sul palco del Teatro Ariston per la serata delle cover, Morgan, su Facebook, aveva scritto un lungo post che aveva già allarmato i fans.

“Alla fine si è fatta solamente la prova generale, come avevo ormai intuito. Questo significa che abbiamo montato da zero una cosa che tutti gli altri hanno provato e riprovato da mesi. In una prova sola e a poche ore dalla diretta credo di aver costruito una versione rispettosa del capolavoro che ho l’onore di interpretare questa sera con la fantastica orchestra della Rai. Tutto il casino che c’è stato è avvenuto per mano di un misterioso sabotatore che per settimane ha consegnato parti insuonabili e cacofoniche appositamente piene di errori armonici e di strumento, per cui per intere settimane l’orchestra, quando leggeva per la prima volta la musica falsamente attribuita a me, reagiva protestando perché il risultato era inascoltabile e quindi mi si comunicava che il lavoro non era adeguato e si annullava la prova…”.

Gli attriti tra i due cantanti, dunque, erano cominciati già giovedì per poi esplodere durante la quarta serata?