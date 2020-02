Cosa devi smettere di perdonare agli altri in base al tuo segno zodiacale.

Quando si parla di relazioni ci sono sempre persone con le quali i rapporti sono così critici da potersi considerare sul filo del rasoio. Si tratta di equilibri precari che stentano a trovare una forma diversa e che spesso vanno avanti nel tempo più per il nostro sforzo di mantenerli tali che per altro. La verità, è che a volte ci sono rapporti e situazioni che si dovrebbe imparare a lasciare andare, specie quando in cambio si ha solo sofferenza, ansia e stress. D’altro canto, basterebbe imparare a smettere di accettare ogni atteggiamento, scegliendo di non perdonare più ciò che più fa male.

Certo, si tratta di qualcosa che è più facile a dirsi che a farsi, soprattutto perché ognuno di noi si trova più spesso di quanto non pensi a far passare modi di fare del tutto sbagliati e che invece andrebbero fatti notare. E visto che questo problema nel relazionarsi può essere influenzato anche dalle stelle, oggi dopo aver visto qual è l’emozione che ogni segno fa fatica a mostrare e perché i segni zodiacali pensano sempre al peggio, scopriremo cosa ognuno di noi dovrebbe smettere di perdonare agli altri per poter instaurare rapporti migliori e in grado di portare serenità.

Oroscopo: ecco cosa devi smettere di perdonare agli altri per poter vivere meglio

Ariete – La mancanza di voglia

Se c’è una cosa che ti fa letteralmente uscire di testa è la scarsa energia che gli altri impiegano nel rapporto che hanno con te. Che si tratti di conoscenti, amici o altro, proprio non sopporti chi tende a mantenere un atteggiamento svogliato o menefreghista e quando accade tendi a starci male o ad innervosirti. Continuare ad accettare questi modi di fare, quindi, ti porterà solo ad aumentare il tuo cattivo umore, portandoti ad apparire fredda e distante e quasi dalla parte del torto. Tanto meglio esprimere il tuo disappunto e non accettare subito le eventuali scuse. Perché tutti possono avere un momento no, ma questo non giustifica determinate mancanze nei tuoi confronti.

Toro – L’atteggiamento ostile

Il fatto che tu sia una persona sempre calma e gentile non significa che gli altri possano comportarsi come meglio credono nei tuoi confronti, soprattutto se ciò ti porta a starci male. Chi si comporta freddamente con te o, ancor peggio, ti tratta male, andrebbe messo da parte per circondarsi di persone migliori, più aperte e positive. Essendo tu una persona che cerca sempre di mettere gli altri a proprio agio, meriti infatti lo stesso trattamento. E se gli altri non lo capiscono non è un tuo problema. Vedrai che mettendo i puntini sulle i, molti rapporti finiranno con il migliorare. Quanto gli altri, vige sempre la regola per cui certe persone è meglio perderle che trovarle.

Gemelli – I modi di fare sgarbati

Diciamocelo, sei una persona di gran lunga più sensibile di quanto vorresti far credere e questo fa si che tante volte tu finisca con lo star male per le parole sgarbate di chi dovrebbe esserti amico. La verità è che i tuoi modi gentili ed il fatto che appari sempre solare, portano gli altri a pensare che tu sia immune ad ogni modo di fare. Così, quando qualcuno è stressato per qualcosa non si fa il minimo problema a darti addosso. Dal tuo canto, tu tendi sempre ad incassare e ciò non ti aiuta. Da oggi quindi, la prima cosa da fare è far presente che non ami essere trattata in un certo modo e che meriti più gentilezza. Chi ti vuol bene capirà e si scuserà. Quanto agli altri… problemi loro, no?

Cancro – La carenza di affetto

Tu sei una persona che ha un gran bisogno di affetto e la cosa è tanto evidente che è difficile credere che chi ti sta accanto non lo sappia. Spesso, però, finisci con il circondarti di persone che si comportano come se ti dessero quasi per scontata e che, pertanto, non si preoccupano di ricordarti di quanto tengono a te. Visto che la cosa ti fa stare più male di quanto vorresti, l’unica cosa saggia da fare è quella di esplicitare il tuo problema in modo da poter avere l’affetto che meriti e che desideri. Agendo sempre così, finirai con l’ottenere ciò di cui hai bisogno senza doverti sentire in colpa per questo.

Leone – L’indolenza

Da persona super attiva e sempre pronta a dare il meglio di te in ogni situazione, finisci spesso con il trovarti circondata da persone che finiscono con l’approfittarsi della tua energia per lasciar fare a te più cose possibili. Visto che questa cosa tende a stancarti e farti sentire in qualche modo usata, dovresti imparare a porre dei limiti e a frenare atteggiamenti di questo tipo già sul nascere. In questo modo riuscirai a trovare persone che come te abbiano voglia di fare e con le quali poter condividere esperienze positive e costruttive.

Vergine – La convenienza

Una delle cose che perdoni un po’ troppo spesso è il modo di fare di alcune persone che tendono a trattarti più per convenienza che per affetto. Si tratta di un modo di fare che ti fa soffrire ma che cerchi sempre di non vedere al fine di vivere meglio ogni tipo di relazione. Non voler vedere le cose, però, non le fa sparire e pertanto al fine di migliorare la qualità della tua vita, dovresti iniziare ad allontanare chi si comporta in questo modo e avvicinare solo coloro che sembrano non volere nulla da te. Certo, forse all’inizio la cosa ti farà soffrire ma alla fine ne trarrai più vantaggi di quanto credi.

