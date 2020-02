Amadeus ha cercato Bugo dopo la squalifica a Sanremo: il web si scatena

Amadeus ha cercato il cantante Bugo senza risultati dopo la squalifica con Morgan dal Festival di Sanremo 2020

Amadeus non si sarebbe mai aspettato che durante la quarta serata del Festival di Sanremo avrebbe dovuto squalificare la coppia artistica formata da Morgan e Bugo, ma invece l’impensabile è accaduto e non si fa che parlare d’altro da quel bizzarro momento.

Secondo quanto riportato dal profilo Twitter di Righetto si aggiunge un nuovo e interessante retroscena su quel momento. O meglio: su quello che è accaduto quando il conduttore ha congedato alle prime ore del mattino i suoi fedeli telespettatori, che durante il corso di queste serate lo hanno sempre premiato in termini di share.

Amadeus ha cercato Bugo dopo Sanremo fino alle 4 e 30 del mattino sperando in una spiegazione su quanto accaduto in puntata. La sua ricerca, purtroppo, non sarebbe andata a buon fine ma a fare chiarezza ci penserà il cantante stesso durante la conferenza stampa prevista per oggi.

Amadeus squalifica Bugo e Morgan da Sanremo: la scena diventa virale

La squalifica di Morgan e Bugo a Sanremo 2020 ovviamente è diventato uno dei momenti più iconici di sempre.

Sul web, ovviamente, sono spuntate tantissime parodie e meme di ogni tipo su quel momento. Iconica è stata la reazione di Elettra Lamborghini, che si è disperata al pensiero di diventare lei l’ultima classificata di quest’anno. La sua canzone, tra l’altro, è stata usata come parodia visto che sul web si possono leggere numerosi sketch con il suo testo Musica (E il resto scompare).

Gli utenti della rete si sono divertiti a cambiare il testo in Bugo e il resto scompare. Oppure c’è chi ha accostato l’uscita di scena di Bugo da Sanremo ai numerosi sfoghi di Tina Cipollari a Uomini e Donne, con il suo storico “No, Maria. Io esco!”.

Intanto, continuano a spuntare retroscena sulla lite di Bugo e Morgan al Festival. Si dice che prima che Amadeus li presentasse, loro si fossero presi a morsi e sputi. Un epilogo decisamente poco felice.

Dopo aver comunicato la squalifica dalla gara di Sanremo, Amadeus ha preferito non parlare più dell’accaduto ma ha scelto di concentrarsi sul resto dello spettacolo.