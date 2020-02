San Valentino 2020 | Un regalo per ogni donna dello zodiaco

San Valentino è vicino. Scopri il regalo giusto da fare ad ogni donna dello zodiaco.

Il giorno di San Valentino si avvicina e non sai ancora cosa acquistare per la persona che ami? Che si tratti della propria compagna, della mamma, della sorella o di un’amica (dopotutto l’amore ha infinite forme), scegliere il regalo giusto è sempre un momento che genera stress ed incertezze. A volte la paura di sbagliare porta a perdersi tra mille ricerche mentre in altre situazioni il problema nasce dal non conoscere a fondo la persona alla quale si vuole donare un piccolo pensiero.

Per fortuna, in questi casi, le stelle possono darci una mano. Dopo aver visto qual è il cioccolatino di San Valentino giusto per ogni segno zodiacale e come sarà il mese di Febbraio per i vari segni dello zodiaco, oggi scopriremo quale regalo fare alle donne dello zodiaco. Visto che si tratta di un argomento che abbraccia anche la sfera personale, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente della persona alla quale si sta pensando. In questo modo si avrà modo di scegliere tra più opzioni.

Astrologia: il regalo di San Valentino per ogni donna dello zodiaco

Ariete – Un accessorio importante

La donna dell’Ariete è nota per essere una persona sempre in movimento e per questo motivo piuttosto pratica. Ciò nonostante ha anche una spiccata femminilità che la porta ad apprezzare tutto ciò che ha a che fare con la bellezza. Queste due particolarità la portano ad apprezzare particolarmente gioielli ed accessori, semplici da indossare e sempre in grado di fare la differenza. Di solito, ogni donna ha un accessorio del cuore e basta puntare su quello per fare il regalo giusto. Che si tratti di una borsa, un paio di scarpe nuove o degli orecchini, l’aver pensato a lei in tal senso la renderà sicuramente felice. Se non si conosce a tal punto la persona si può optare per un braccialetto simpatico, magari con le sue iniziali o del suo segno zodiacale. Sarà sempre un regalo gradito.

Toro – Qualcosa che parli di lei e una lettera

La donna del Toro è romantica e sofisticata e ama tantissimo tutto ciò che le viene donato con il cuore. Più che puntare a doni sofisticati, quindi, si dovrebbe puntare a qualcosa che le faccia capire che si è pensato a lei con estrema attenzione. Un modo originale per sorprenderla potrebbe essere quello di farle avere un oggetto che parli di una sua passione. Un pupazzetto fatto a mano che la raffiguri o un bracciale con il suo nome e del suo colore preferito sono solo alcune delle tante idee alle quali si può attingere. Andando più sul semplice si può pensare ad una bella scatola a forma di cuore e piena dei suoi cioccolatini preferiti. Per dare il tocco speciale si può pensare ad una lettera o un bigliettino sentito e con una frase che proviene dal cuore. Alla fine sarà ciò che apprezzerà di più e che la farà sentire a suo modo speciale.

Gemelli – Qualcosa di spiritoso

La donna dei Gemelli è briosa, allegra e con più spirito dell’umorismo di quanto si possa immaginare. Se la si vuole sorprendere, quindi, si può scegliere per un regalo che sia romantico ma al contempo spiritoso e che magari riprenda un aneddoto del rapporto che vi lega. In alternativa si può puntare su un oggetto che può tornarle utile o che ha recentemente dichiarato di desiderare. Riceverlo le farà capire di essere presa in considerazione e la cosa la sorprenderà in modo positivo. Se al tutto si unisce anche della cioccolata, ovviamente, la si farà ancor più felice. Dopotutto è San Valentino ed attendersi qualcosa di buono in questa giornata è più che normale, specie per una donna spontanea e piena di vita come lei.

Cancro – Qualcosa a forma di cuore

La donna del Cancro è romantica per natura e lo è all’ennesima potenza. Per San Valentino, quindi, non si stancherà mai ricevere oggetti che rimandano all’amore e che le danno l’idea di essere pensata e ben voluta dalle persone alle quali tiene. Un cuscino a forma di cuore, una collana con un cuore e le vostre iniziali o delle rose unite a dei cioccolatini a cuore saranno doni che apprezzerà sempre e comunque e che le daranno modo di sentirsi amata, cosa che per lei, alla fin fine, è la più importante.

Leone – Una borsa

La donna del Leone è una persona pratica, che ama la sua vita e tutto ciò che fa. Questo la porta ad essere sempre sulla cresta dell’onda, in costante movimento e presa da tantissime cose. Una bella borsa, quindi, è sempre un regalo gradito ed in grado di accompagnarla nelle sue lunghe ed intense giornate. Un’alternativa? Un diario o un’agenda sulla quale annotare i suoi tantissimi impegni. E se la tecnologia è il suo pane quotidiano, ben venga una cover per il suo tablet o o per il cellulare. Ovviamente non dovranno mancare i classici cioccolatini, sempre apprezzati, specie se del suo gusto preferito. Sarà un modo per rendere più personale qualsiasi dono, ricordandole che il motivo del regalo è l’affetto che si prova per lei.

Vergine – Qualcosa di utile

La donna della Vergine è sempre legata alla ragione e pertanto fa molta fatica a lasciarsi andare a tutto ciò che riguarda sentimenti o cose per lei troppo astratte da comprendere. Tuttavia, per quanto possa dire a riguardo, ricevere un dono è sempre una cosa piacevole. Perché non unire le due cose, quindi? Donarle qualcosa che può esserle utile la renderà felice e le consentirà di non doversi mettere alla ricerca personalmente. La prima cosa da fare, quindi, è capire se al momento ha bisogno di qualcosa (che sia almeno lontanamente romantica o personale) e fargliene dono. In alternativa si può optare per una sciarpa se è freddolosa, per un’agenda se non ha ancora preso quella per il nuovo anno o per una borsa da lavoro se quella che ha è un po’ datata. Il cioccolato sarà sempre gradito, così come qualsiasi dolcetto da condividere per vivere un momento d’intesa che le doni una carica di positività.

