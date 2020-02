Le previsioni meteo di domani ci illustrano he tempo farà nelle tre principali aree della Penisola, incluse temperature e altro ancora.

Dopo le previsioni meteo di oggi che ci preannunciavano un venerdì baciato dal sole un po’ ovunque, tutte noi abbiamo iniziato a confidare nell’inizio di un trend positivo che potesse regalarci un tanto atteso weekend di bel tempo.

Le aspettative saranno state ben riposte? Scopriamolo subito insieme consultando le previsioni meteo per la giornata di domani, sabato 8 febbraio, un prospetto dettagliato che ci illustra il clima per ogni principale area della Penisola.

Previsioni meteo domani, sabato 8 febbraio

Sole, sole e ancora sole. Il meteo del weekend sembra aprirsi all’insegna del bel tempo un po’ ovunque.

Da nord a sud un cielo terso accoglie tutti noi invitandoci a vivere a pieno il fine settimana, magari anche con qualche bella passeggiata o gita fuori porta.

Scopriamo allora più nel dettaglio che tempo ci attende lungo la giornata di domani, sabato 8 febbraio, a nord, sud e al centro della Penisola italiana.

Nord

Il settentrione italiano si presenta all’insegna del maltempo, con nubi in aumento su Liguria, Valpadana e fascia pedemontana, senza però alcun fenomeno piovoso di spicco. Più soleggiato il cielo sulle Alpi. Le temperature si registrano generalmente in lieve calo, soprattutto ad Ovest e con massime che oscilleranno tra i 9 e i 13 gradi.

Centro

Decisamente più serena la situazione nel centro Italia, con tempo stabile e in prevalenza soleggiato fatta eccezione per alcuni innocui addensamenti sull’alta Toscana e in Sardegna ma senza mai arrivare alla pioggia. Le temperature si registrano qui in lieve aumento, con massime comprese tra gli 11 e i 15 gradi.

Sud

Nelle regione meridionali prevale il bel tempo, con qualche addensamento sparso tra Puglia e regioni ioniche ma senza fenomeni piovosi associati. Le temperature anche qui si presentano in lieve aumento, con massime che ondeggeranno tra i 12 e i 16 gradi.

