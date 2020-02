Olio di Sesamo ritirato dal commercio | Il Ministero: “Non consumatelo”

Olio di Sesamo Tostato ritirato dal commercio | Il Ministero della Salute avverte i cittadini: “Non consumatelo, rischio chimico”

E’ di poche ore la notizia apparsa sul sito del Ministero della Salute. Un altro richiamo alimentare, questa volta riguarda l’olio di sesamo tostato ritenuto a rischio chimico per alcuni lotti prodotti. Dopo i recenti richiami alimentari inerenti le uova, il tonno, oggi l’attenzione è rivolta all’olio di sesamo. In una comunicazione diffusa dal sito FoodSafeIT, il Ministero della Salute segnala la pericolosità per i consumatori di un tipo di olio di sesamo, che è stato ritirato dal commercio per un possibile rischio chimico. Le autorità governative hanno allertato i cittadini attraverso il portale di Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari. Ma vediamo nello specifico di quale marca parliamo e quali sono i rischi per la salute dei consumatori.

Olio di Sesamo tostato ritirato dal commercio per rischio chimico

Come si evince dal modello di richiamo pubblicato dal Ministero della Salute, l’olio di Sesamo ritirato dal commercio è prodotto a Singapore da Oh Aik Food Industrial Pte Ltd nello stabilimento di Senoko Drive e distribuita in Italia da Taico s.n.c.

Il prodotto di Taico s.n.c., con sede a Chiaverano, è venduto in taniche da cinque litri sotto il marchio Oh Aik Guan. Di questi il lotto incriminato è quello recante la data di scadenza del 22 maggio 2022.

Il motivo per il quale tale prodotto è stato richiamato dal Ministero della Salute è la presenza, oltre i limiti stabiliti dalla legge, di PHA (Idrocarburi aromatici policiclici).

Il Ministero della Salute avverte i consumatori specificando: “Se avete distribuito il prodotto a terzi siete pregati si informali tempestivamente. Siete pregati inoltre di contattarci per informarci sul quantitativo i giacenza e concordare un rientro e/o un rimborso“.

(Fonte: Ministerodellasalute.it)